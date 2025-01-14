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Экономика

В Ат-Башинском районе запустили производство брусчатки из пластиковых отходов

В Ат-Башинском районе запустили производство брусчатки из пластиковых отходов. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента в Нарынской области.

пресс-службы полномочного представителя президента в Нарынской области
Фото пресс-службы полномочного представителя президента в Нарынской области

По ее данным, в селе Ак-Жар заработало предприятие по переработке отходов. Оно будет перерабатывать полиэтиленовые пакеты и пластиковые бутылки. Производственная мощность составляет около 4 тысяч 500 плит в месяц.

На реализацию проекта из местного бюджета выделили 1,5 миллиона сомов, АРИС профинансировал приобретение оборудования на 4,1 миллиона.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/316662/
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