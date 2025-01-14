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Экономика

Зачем Кыргызстану еще один государственный банк, рассказали в Фондовой бирже

Зачем стране нужен еще один государственный банк, рассказали в Кыргызской фондовой бирже. «Кылым Банк» создан для объединения институтов фондового рынка, считает член совета директоров ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» Медетбек Назаралиев, озвучив свое мнение в эфире «Биринчи радио».

Он отметил, что это благоприятная новость для участников фондового и финансового рынков.

По словам Медетбека Назаралиева, «Кылым Банк» уполномочен выступать центральным контрагентом, национальным депозитарием и нумерующим агентством для присвоения международных кодов местным ценным бумагам.

«Центральный контрагент — инфраструктурная организация на финансовом рынке, у которой есть требования к брокерским компаниям и банкам создавать обеспечение. Это необходимо, чтобы избежать риска неисполнения сделки. В такой ситуации нет необходимости что-то заранее депонировать. На момент заключения сделки я должен обеспечить эти деньги. Центральный контрагент как раз принимает риски, оценивает, насколько вы платежеспособны по отношению к участнику рынка», — пояснил он.

Как отметил эксперт, на Кыргызской фондовой бирже заключаются сделки, затем информация поступает в центральный депозитарий, который осуществляет переход прав собственности, уполномоченные коммерческие банки выполняют перевод денежных средств.

Напомним, ранее председатель кабмина Адылбек Касымалиев подписал постановление о создании «Кылым Банка» со 100-процентной долей государства. Цель создания нового финансового учреждения — развитие банковской сферы и финансовой системы КР.

Уставный капитал банка составит 1 миллиард сомов, номинальная стоимость одной акции — 1 тысяча сомов. К 2027 году уставный капитал нового банка должен возрасти до 5 миллиардов сомов.

В Кыргызстане есть еще четыре государственных банка: «Айыл Банк», «РСК Банк», Государственный банк развития и «Керемет Банк».
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/316663/
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В Кыргызстане создан еще один государственный банк — «Кылым Банк»
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