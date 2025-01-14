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Экономика

Доллар продолжает дорожать, рубль подешевел. Курсы валюты на 14 января

Фото из интернета. Российский рубль продолжает демонстрировать неустойчивость, то резко дорожает, то также теряет в цене

Официальные курсы доллара и юаня повысились по отношению к сому, евро, российского рубля и тенге — снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в столице покупают в среднем доллар по 87,33 сома, продают по 87,81 сома. Номинальный курс Нацбанка — 87,4359 сома (рост — 0,21 процента).

Евро подешевел относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 88,11 сома, продают по 89,07 сома. Официальный курс — 89,377 сома (снижение — 0,02 процента).

Российский рубль подорожал. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,841 сома, продают по 0,876 сома. Курс НБ КР — 0,8521 сома (снижение — 0,35 процента).

Курс казахского тенге также вырос. Сегодня его покупают по 0,1142 сома, продают по 0,181 сома. Официальный курс — 0,1655 сома (снижение — 0,0624 процента).

Китайский юань тоже подорожал. В среднем его покупают по 11,5 сома, продают по 12,2 сома. Официальный курс — 11,9257 сома (рост — 0,23 процента).

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