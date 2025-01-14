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Экономика

На Кыргызстан, РФ и Узбекистан пришлось 50 процентов подержанных авто из Китая

Китай в 2024-м нарастил экспорт подержанных автомобилей на рекордные 45 процентов. Об этом сообщает экономическое издание Nikkei.

Всего за год КНР поставила на экспорт 400 тысяч таких автомашин. Наибольший интерес к китайским авто с пробегом проявляют в странах Центральной Азии и России.

Согласно подсчетам экспертов, на Кыргызстан, РФ и Узбекистан пришлось примерно 50 процентов всех поставок подержанных автомобилей из Китая.

При этом еще в 2023-м КНР стала лидером по экспорту новых машин, поставив на мировой рынок 4,91 миллиона авто, за год нарастив экспорт в 1,5 раза.

Рост продаж подержанных китайских автомобилей из Китая связывают с повышением популярности китайских машин в целом, уникальными развлекательными функциями, а также с низкой ценой.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/316675/
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