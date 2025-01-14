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Экономика

По итогам 2024 года ВВП Кыргызстана превысил 1,5 триллиона сомов

В 2024-м рост валового внутреннего продукта (ВВП) Кыргызстана составил 9 процентов. Об этом сообщили в Нацстаткоме.

По итогам прошлого года объем ВВП превысил 1,5 триллиона сомов. На долю сферы услуг пришлось 52,1 процента, отрасли товарного производства — 33,4 процента, налоги на продукты — 14,5 процента.

Добавим, что в Минэкономики прогнозировали ВВП в 1,4 триллиона сомов, а Евразийский банк развития называл рост ВВП в 8,7 процента.

Справка 24.kg

ВВП (валовой внутренний продукт) — это общая рыночная стоимость всех товаров и услуг, произведенных в стране за год. Он измеряет уровень экономического развития. ВВП включает потребление, инвестиции, государственные расходы и чистый экспорт.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/316684/
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