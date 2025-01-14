Налоговая амнистия. Как на это отреагировал бизнес

Президент объявил налоговую амнистию для предпринимателей, задолженность которых возникла до 1 января 2022 года. В Налоговой службе уточнили, что пока нет точного перечня физических и юридических лиц, чьи налоги спишут, а также общей суммы списания. Вопросом занимается рабочая группа под руководством первого заместителя председателя кабмина Данияра Амангельдиева. На разработку всех деталей и механизма реализации амнистии потребуется два месяца.

Редакция 24.kg обратилась к представителям бизнеса, чтобы узнать, как они реагируют на данную меру.

Безнадежные должники

Глава Ассоциации рынков Сергей Пономарев отметил, что бизнес-сообщество в целом воспринимает это решение положительно.

«Но есть много предпринимателей и простых людей, которые высказывают претензии: добропорядочные налогоплательщики платили, а недобропорядочные — нет. А теперь сделали амнистию для тех, кто не платил», — сказал он.

Сергей Пономарев подчеркнул, что в налоговом администрировании давно существует проблема эффективности. «Есть безнадежные должники, которые числятся на бумаге, но по разным причинам взыскать эти средства невозможно», — заметил он.

Также глава Ассоциации рынков затронул проблему теневой экономики, которая обсуждается уже несколько десятилетий.

«Эта проблема острая, особенно для развивающихся стран, таких как Кыргызстан. В свое время доноры называли цифру до 60 процентов. Недавно в правительстве озвучивали показатель еще выше. По официальной статистике — 26 процентов. Даже если так, это реальная проблема», — добавил он.

По мнению Сергея Пономарева, для ее решения нужен системный подход.

«Дело в том, что одним фрагментом этот вопрос не решается. Нельзя просто взять инструмент, списать налоги и все. Так это не работает», — считает он.

Глава ассоциации напомнил, что налоговая амнистия стала продолжением амнистии капиталов. По его мнению, это направлено на легализацию денежных средств.

«Если мы хотим легализовать деньги, они должны быть прозрачными. Те, кто не легализовал средства, попадут под другие элементы системного подхода», — заключил Сергей Пономарев.

Приятная неожиданность

Руководитель правового обеспечения JIA Бакытбек Сартмаметов рассказал, что указ президента о налоговой амнистии стал неожиданным, но важным шагом для поддержки бизнеса.

«Мы верим, что это позитивно отразится на малом и среднем бизнесе, который накопил налоговые долги. Списание задолженности значительно облегчит финансовое бремя, позволив предпринимателям сосредоточиться на восстановлении и развитии своих дел после сложных экономических условий, таких как пандемия COVID-19. Мы надеемся, что амнистия коснется и тех, кто признан должниками по решению суда, но не может погасить долги. Особое внимание стоит уделить социальному бизнесу, например, в сферах образования и здравоохранения, который зарегистрирован как некоммерческая организация. Это обеспечит справедливый подход при списании долгов и облегчит работу налоговых органов по возврату безнадежной задолженности», — отметил он.

По мнению эксперта, указ облегчит деятельность предпринимателей, подпадающих под амнистию. Однако у тех, кто исправно платил налоги, могут возникнуть вопросы о справедливости такого решения.

«Мы понимаем, что амнистия направлена на поддержку бизнеса в целом. Но важно, чтобы она учитывала интересы всех сторон, включая добросовестных налогоплательщиков», — добавил он.

С назначением нового председателя Налоговой службы Алмамбета Шыкмаматова бизнес ожидает ряд реформ, которые могут улучшить налоговый климат:

упрощение применения ЭТТН (электронных товарно-транспортных накладных) для определенных товаров;

снижение нагрузки от использования ЭСФ (электронных счетов-фактур) для малого и среднего бизнеса, вплоть до освобождения от их обязательного применения;

упрощение налогового администрирования и цифровизация процессов ГНС;

стабилизация налоговой политики, позволяющая бизнесу уверенно планировать развитие и инвестиции.

«Мы верим, что снижение налогового давления и улучшение делового климата приведут к росту экономической активности и укреплению доверия между государством и бизнесом», — подчеркнул Бакытбек Сартмаметов.

Он уверен, что амнистия направлена на поддержку бизнеса в сложный экономический период, стимулирование предпринимательской активности и укрепление взаимодействия между государством и бизнес-сообществом.

«Этот указ — важный шаг на пути к улучшению налогового климата в Кыргызстане. Мы готовы содействовать правительству в реализации дальнейших инициатив, направленных на поддержку предпринимательства», — подытожил представитель ассоциации.

Облегчит жизнь налогоплательщикам

По словам исполнительного директора Международного делового совета Аскара Сыдыкова, эта амнистия облегчит бремя налогоплательщиков, поэтому МДС поддерживает инициативу главы государства.

Он добавил, что налоговая амнистия — распространенная международная практика, она помогает стимулировать бизнес на продолжение работы.

«Однако это не означает полное освобождение от всех долгов. Скорее всего, сохранятся штрафные санкции. Например, пени могут достигать суммы, сопоставимой с основной задолженностью, и предпринимателю придется их оплатить. Кроме того, попасть в реестр добросовестных налогоплательщиков будет сложно, если имеется задолженность за последние три года», — сказал Аскар Сыдыков.

По его мнению, не всегда признанная налоговая задолженность является нарушением со стороны предпринимателя. Бывают случаи, когда налоги начислены неправильно, и в таких ситуациях списание задолженности поможет снизить финансовое бремя для предпринимателей.