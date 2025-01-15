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Экономика

Алкоголь и табак дорожают. Как изменились цены в Кыргызстане за 2024 год

Цены на продукты и услуги в Кыргызстане продолжают уверенно расти. В 2024 году больше всего подорожали алкогольные напитки, табачные изделия и непродовольственные товары. Однако есть и приятные исключения: например гречка и свежие фрукты стали доступнее. Средняя зарплата в стране показала небольшой рост, а прожиточный минимум достиг 7 тысяч 963 сомов.

Алкоголь и сигареты продолжают дорожать

По итогам 12 месяцев 2024 года рост потребительских цен и тарифов в целом по республике составил 6,3 процента. При этом стоимость алкогольных напитков и табачных изделий повысилась на 11,4 процента, непродовольственных товаров — на 5,1 процента, пищевых продуктов и безалкогольных напитков — на 5,4 процента, тарифов на услуги для населения — на 8,1 процента.

Кроме того, цены выросли на:

  • Выпечные изделия — на 5,5 процента;
  • Чай — на 5,3 процента;
  • Масла и жиры — на 4,5 процента;
  • Свежие овощи — на 3,7 процента;
  • Молоко разливное — на 3,1 процента;
  • Хлеб — на 1,9 процента.

Продукты, на которые снизились цены:

  • Крупа гречневая — на 18,3 процента;
  • Свежие фрукты — на 14,8 процента;
  • Сахар-песок — на 4,2 процента;
  • Яйца куриные — на 2 процента;
  • Мука пшеничная первого сорта — на 1,9 процента.

В декабре 2024 года рост потребительских цен и тарифов отмечен во всех регионах республики. Наибольшее повышение в Иссык-Кульской области — 7,7 процента, что связано со значительным ростом цен на алкогольные напитки и табачные изделия (на 15,1 процента) и увеличением тарифов на услуги (на 10,7 процента).

Максимальный рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки (на 6,7 процента) зафиксировали в Бишкеке, на непродовольственные товары (на 8 процентов) — в городе Оше.

Продуктовая корзина 24.kg

Редакция 24.kg проводит свой социальный эксперимент. Каждую неделю мы ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Наш анализ показал, что за год стоимость продуктовой корзины снизилась на 525 сомов.

По отношению к декабрю 2018 года, когда мы начали эксперимент, продуктовая корзина подорожала почти в два раза — на 2 тысячи 931 сом.

С начала года выросли в цене пять продуктов: картофель, мясо, растительное масло, огурцы и макароны. Еще 12 подешевели.

Неизменными остались цены на хлеб, молоко и рыбу.

Что подорожало в декабре

В декабре 2024 года по сравнению с ноябрем цены выросли в среднем на 0,9 процента. Это обусловлено повышением цен на продукты и напитки — 1,5 процента, непродовольственные товары — 0,2 процента, алкоголь и сигареты — 0,7 процента. Стоимость услуг для население выросла на 0,2 процента.

 

Во всех регионах республики зафиксировали повышение цен. Максимальный рост — на 1,9 процента — отмечен в Джалал-Абадской области.

Зарплата продолжает расти

По данным Нацстаткома, средняя заработная плата в Кыргызстане достигла 36 тысяч 55 сомов, это примерно $414 по официальному курсу. За месяц она в среднем выросла на 53 сома. Рост был на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности.

Также зарплата выросла в сфере добычи полезных ископаемых на 20,9 процента. Добавим, что по итогам четвертого квартала 2024 года величина прожиточного минимума в республике достигла 7 тысяч 963 сома. По сравнению с 2023-м показатель вырос на 282 сома.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/316746/
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