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Экономика

В Кыргызстане до конца 2025-го установят 500 тысяч «умных» счетчиков. Бесплатно

К концу 2025 года в Кыргызстане планируют установить 500,1 тысячи «умных» счетчиков, из которых 50 тысяч уже поступили в страну в рамках проекта Всемирного банка. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Установка приборов для абонентов будет бесплатной. Финансирование осуществляется за счет средств ОАО «НЭС Кыргызстан». Завершение всех работ запланировано на конец 2026 года, охватив всех абонентов компании.

По данным энергетиков, на сентябрь 2024 года в республике было установлено около 448,5 тысячи «умных» счетчиков. Всего в Кыргызстане насчитывается 1,2 миллиона потребителей электроэнергии.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/316767/
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