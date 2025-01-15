21:25
USD 87.45
EUR 90.05
RUB 0.85
Экономика

Порядок регистрации и выдачи сертификатов для деятельности по майнингу изменили

Порядок регистрации и выдачи сертификатов для деятельности по майнингу в Кыргызстане изменили. Глава кабмина Адылбек Касымалиев подписал постановление о внесении изменений в некоторые решения в сфере оборота виртуальных активов.

Поясняется, что документ разработан в целях стимулирования развития рынка виртуальных активов и защиты прав/интересов инвесторов и направлен на достижение таких задач, как создание благоприятной среды для притока инвестиций в экономику, исправление неточностей и пробелов в законодательстве в области оборота виртуальных активов, урегулирование вопросов предотвращения использования виртуальных активов в отмывании денег и финансировании терроризма, стимулирование дальнейшего развития рынка виртуальных активов.

Согласно изменениям, повышаются требования к операторам торгов виртуальными активами, а также обновление в деятельности операторов обмена виртуальными активами, скорректированы положение об эмиссии виртуальных активов и порядок регистрации и выдачи сертификатов для деятельности по майнингу.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/316776/
просмотров: 2416
Версия для печати
Популярные новости
Индивидуальный предприниматель. Как получить статус и&nbsp;какие налоги платить Индивидуальный предприниматель. Как получить статус и какие налоги платить
Доллар продолжает дорожать, рубль подешевел. Курсы валюты на&nbsp;14&nbsp;января Доллар продолжает дорожать, рубль подешевел. Курсы валюты на 14 января
Евросоюз рассматривает отключение новых российских банков от&nbsp;SWIFT Евросоюз рассматривает отключение новых российских банков от SWIFT
Доллар и&nbsp;российский рубль подешевели к&nbsp;сому. Курсы валюты на&nbsp;16&nbsp;января Доллар и российский рубль подешевели к сому. Курсы валюты на 16 января
Бизнес
До&nbsp;розыгрыша 10&nbsp;миллионов сомов от&nbsp;приложения &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; осталось меньше месяца До розыгрыша 10 миллионов сомов от приложения «Мой О!» осталось меньше месяца
&laquo;Элдик Банк&raquo; объявляет акцию по&nbsp;снижению процентных ставок по&nbsp;кредитам «Элдик Банк» объявляет акцию по снижению процентных ставок по кредитам
Тариф &laquo;Семейный&raquo; от&nbsp;MEGA: забота о&nbsp;безопасности детей и&nbsp;удобство для всей семьи Тариф «Семейный» от MEGA: забота о безопасности детей и удобство для всей семьи
Современные подземные переход и&nbsp;парковку построят в&nbsp;центре Бишкека Современные подземные переход и парковку построят в центре Бишкека
18 января, суббота
21:17
Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты — мемкоина TRUMP Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты — мемк...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 19 января: снег
20:07
В Оше задержана иностранка, публиковавшая в Сети экстремистскую пропаганду
19:40
Смешанные единоборства. Кыргызстанец выиграл бой на турнире ONE Friday Fights 94
19:21
ООН продолжит поддержку инициатив Кыргызстана и поспособствует их реализации