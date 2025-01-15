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Экономика

Евросоюз рассматривает отключение новых российских банков от SWIFT

Европейский союз рассматривает отключение новых российских банков от SWIFT, а также запрет на импорт российского СПГ и алюминия. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам источников издания, Евросоюз рассматривает возможность введения ограничений на импорт российского алюминия и постепенный отказ от поставок сжиженного природного газа в рамках 16-го пакета санкций. ЕС также хочет ввести ограничения для десятка судов теневого флота России, перевозящих российскую нефть. И отключить оставшиеся банки, которые работают в РФ, от международной платежной системы SWIFT.

Ограничения на алюминий будут постепенными, временные рамки и масштабы решения еще не определены. В ЕС считают, что санкции против российского трубопроводного газа нецелесообразны, поскольку группа стран, включая Венгрию и Словакию, по-прежнему зависит от его поставок. Запрет на СПГ, импорт которого достиг рекордного уровня в прошлом году, более осуществим, поскольку лидеры по закупкам (Испания, Бельгия и Франция) не станут блокировать новые ограничения.

Евросоюз также рассматривает включение в санкционный список большего количества компаний в третьих странах, включая Китай и ОАЭ, которые помогают России получать доступ к технологиям, используемым в военной сфере.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/316785/
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