21:26
USD 87.45
EUR 90.05
RUB 0.85
Экономика

Беспроцентные кредиты на 8,4 миллиарда сомов выделил Минфин предпринимателям

Беспроцентные кредиты на 8,4 миллиарда сомов выделил Минфин предпринимателям, сообщает пресс-служба ведомства.

Минфин напомнил, что с сентября 2022 года малый и средний бизнес начали получать беспроцентные кредиты в рамках поддержки микро -, малых и средних предприятий.

По состоянию на 1 января 2025 года общая сумма беспроцентных кредитов составила 8 миллиардов 451 миллион 301 тысяча 18 сомов. Кредиты получили 11 тысяч 269 предпринимателей.

До 1 миллиона сомов получили 9 тысяч 520 предпринимателей. До 3 миллионов — 1 тысяча 749 человек.

Проект реализуется на всей территории страны до июля 2027 года.

Как отметили в Минфине, 31 марта 2021 года запущен проект «Экстренная поддержка микро-, малых и средних предприятий». Он финансируется Всемирным банком и Азиатским инвестиционным банком инфраструктуры.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/316786/
просмотров: 2593
Версия для печати
Материалы по теме
Долг Минэнерго Кыргызстана по кредитам составил $1,5 миллиарда
Президент пообещал защитить бизнес от давления правоохранительных органов
Предприниматели на рынке «Дордой» не могут продать свои контейнеры — депутат
Кредиты для бизнеса в КР остаются одними из самых дорогих в ЕАЭС
На 1 октября финансовые организации прокредитовали женщин на 27 миллиардов сомов
В Кыргызстане предложили освободить зеленые компании от налога на прибыль
Обещали — сделали. Нацбанк ввел «период охлаждения» при выдаче онлайн-кредитов
Кредитный портфель банков Кыргызстана достиг 314 миллиардов сомов
Изменение правил и снижение кредитных ставок ударят по финансированию бизнеса
Финансовые организации выдали жителям Бишкека кредиты на 162 миллиарда сомов
Популярные новости
Индивидуальный предприниматель. Как получить статус и&nbsp;какие налоги платить Индивидуальный предприниматель. Как получить статус и какие налоги платить
Доллар продолжает дорожать, рубль подешевел. Курсы валюты на&nbsp;14&nbsp;января Доллар продолжает дорожать, рубль подешевел. Курсы валюты на 14 января
Евросоюз рассматривает отключение новых российских банков от&nbsp;SWIFT Евросоюз рассматривает отключение новых российских банков от SWIFT
Доллар и&nbsp;российский рубль подешевели к&nbsp;сому. Курсы валюты на&nbsp;16&nbsp;января Доллар и российский рубль подешевели к сому. Курсы валюты на 16 января
Бизнес
До&nbsp;розыгрыша 10&nbsp;миллионов сомов от&nbsp;приложения &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; осталось меньше месяца До розыгрыша 10 миллионов сомов от приложения «Мой О!» осталось меньше месяца
&laquo;Элдик Банк&raquo; объявляет акцию по&nbsp;снижению процентных ставок по&nbsp;кредитам «Элдик Банк» объявляет акцию по снижению процентных ставок по кредитам
Тариф &laquo;Семейный&raquo; от&nbsp;MEGA: забота о&nbsp;безопасности детей и&nbsp;удобство для всей семьи Тариф «Семейный» от MEGA: забота о безопасности детей и удобство для всей семьи
Современные подземные переход и&nbsp;парковку построят в&nbsp;центре Бишкека Современные подземные переход и парковку построят в центре Бишкека
18 января, суббота
21:17
Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты — мемкоина TRUMP Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты — мемк...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 19 января: снег
20:07
В Оше задержана иностранка, публиковавшая в Сети экстремистскую пропаганду
19:40
Смешанные единоборства. Кыргызстанец выиграл бой на турнире ONE Friday Fights 94
19:21
ООН продолжит поддержку инициатив Кыргызстана и поспособствует их реализации