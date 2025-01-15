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Экономика

Экономика Центральной Азии растет в 1,4 раза быстрее мировой — ЕАБР

Экономика Центральной Азии растет в 1,4 раза быстрее мировой. Об этом заявил главный экономист Евразийского банка развития Евгений Винокуров.

По его словам, Центральная Азия интересна для инвестиций, а также как рынок сбыта. Привлекателен ее транспортно-транзитный потенциал. Это большой, быстро растущий и обладающий высокой важностью экономический регион в сердце Евразии.

Согласно данным экспертов ЕАБР, регион не только сохраняет устойчивость в условиях глобальных вызовов, но и демонстрирует впечатляющие темпы роста, опережая многие развивающиеся рынки. Население региона достигло 80 миллионов, а иностранные инвестиции продолжают расти.

В среднем экономика Центральной Азии в 2022-2024 годы росла ежегодно на 4,7 процента. Это более чем на 40 процентов быстрее, чем мир в целом.

По оценкам ЕАБР, в 2024 году номинальный ВВП Центральной Азии составит около $520 миллиардов, тем самым превысив отметку в полтриллиона.

Как отмечают эксперты банка, в 2025—2027 годах держанный рост мировой экономики приведет к разнонаправленной динамике цен на сырьевых рынках. Цены на нефть снизятся из-за увеличения предложения на фоне слабого спроса. Металлы, напротив, подорожают благодаря развитию низкоуглеродной энергетики и снижению ставок в развитых странах. Продовольственные товары начнут дорожать после существенного удешевления в 2023-2024 годах.

Регион операций ЕАБР продолжит использовать внутренние источники роста для поддержания экономической активности на фоне ограниченного внешнего спроса. Негативное влияние, которое снижение цен на нефть оказывает на экономики стран — экспортеров энергоресурсов, будет смягчено за счет расширения диверсификации экспортных позиций и расширения возможностей внешних заимствований при снижении процентных ставок ведущими мировыми центральными банками. По оценкам аналитиков ЕАБР, прирост ВВП региона операций банка составит 2,9 процента по итогам 2025 года.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/316798/
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