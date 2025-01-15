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Экономика

Долгосрочный кредитный рейтинг Кыргызстана повышен до уровня В+

Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило долгосрочный кредитный рейтинг Кыргызстана до уровня В+ по международной шкале в иностранной и национальной валюте. Об этом говорится в отчете.

Краткосрочные рейтинги подтверждены на уровне В. Прогноз по долгосрочным рейтингам изменен на стабильный, что свидетельствует о высокой вероятности сохранения текущего рейтинга в ближайшие 12–18 месяцев.

В позитивные факторы повышения рейтинга аналитики включили:

  • умеренный уровень госдолга с низкими процентными расходами благодаря высокой доле льготных займов;
  • устойчивый экономический рост, способствующий увеличению доходов бюджета и усилению бюджетной дисциплины;
  • стабильную поддержку международных институтов развития;
  • низкие доли государственного и квазигосударственного секторов в структуре экономики.

К негативным факторам отнесены:

  • относительно низкий уровень благосостояния населения;
  • сильную зависимость экономики от факторов, связанных с внешним сектором, в особенности в части повышенного объема импорта и денежных переводов из-за границы;
  • низкий уровень покрытия резервами внешнего долга, долга в иностранной валюте, импорта;
  • сравнительно невысокие оценки факторов институционального качества и человеческого капитала.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/316833/
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