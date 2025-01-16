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Экономика

Услуги, производство и налоги. Как они повлияли на экономику страны в 2024 году

Экономика Кыргызстана росла весь 2024-й, а в октябре достигла пика с ростом 9,6 процента. По итогам года он составил 9 процентов. Увеличение валового внутреннего продукта страны произошло благодаря росту сектора услуг, сферы производства и налоговых поступлений.

Однако продолжает сокращаться выпуск основных металлов.

Редакция 24.kg делает обзор по официальным данным Национального статистического комитета. Насколько они отражают реальное положение дел в республике, мы не можем сказать. Альтернативного источника информации по ситуации в экономике КР нет.

Как растет ВВП

По итогам декабря прошлого года ВВП Кыргызстана составил более 1,5 триллиона сомов.

Нацстатком отмечает, что рост обеспечен сферой услуг, отраслями товарного производства и налогами на продукты.

При подсчете ВВП и его изменений по сравнению с 2023-м учитывают много факторов: цены, объемы выпуска продукции по отраслям, поступления в бюджет, расходы государства. Кыргызстан — импортозависимая страна. Это значит, что большинство товаров она закупает в долларах. Поэтому мы пересчитали объем ВВП на доллары США по официальному курсу на конец месяца.

В структуре ВВП наибольшая часть, 52,1 процента, пришлась на услуги, что на 0,8 процента больше, чем в 2023 году. Доля промышленности увеличилась на 0,2 процента, строительства — на 1 процент. Доля сельского хозяйства сократилась на 0,9 процента.


Как растет промышленность

Промышленный сектор восстанавливался в течение года после слабых показателей в начале 2024-го из-за снижения производства металлов и химпродукции.

Отметим, в Министерстве экономики прогнозируют дальнейший рост в 2025 году за счет запуска крупных инвестиционных проектов, строительства энергетических и социальных объектов и восстановления ирригационных систем.

По итогам декабря 2024-го рост объемов промышленного производства составил 5,5 процента.

Он обеспечен за счет производства:

  • очищенных нефтепродуктов — в 1,9 раза;

  • деревянных и бумажных изделий, полиграфической деятельности — 30,5 процента;

  • фармацевтической продукции — 21,7 процента;

  • пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий — 20,1 процента;

  • текстильного производства, производства одежды — 15,3 процента;

  • резиновых, пластмассовых изделий и строительных материалов — 10,8 процента;

  • добычи полезных ископаемых — 4 процента.

Производство основных металлов снизилось на 4,7 процента.

Увеличение объема обеспечения электроэнергией, газом и паром достигнуто за счет повышения производства, передачи и распределения электроэнергии на 16,4 процента.

Рост объемов водоснабжения, очистки, обработки отходов и получения вторичного сырья произошел благодаря увеличению сбора, обработки и распределения воды на 9,5 процента.

Что по прогнозам?

Экономика Кыргызстана демонстрировала высокий рост последние годы, однако эксперты прогнозируют ее замедление в 2025-м. Азамат Акенеев и Арсен Иманкулов отметили, что внутренние и внешние факторы, такие как проблемы в экономике России, увеличение денежной массы и рост мировых цен, будут влиять на экономику нашей страны.

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Азамат Акенеев указал на снижение темпов экономического роста и замедление роста цен в будущем, а Арсен Иманкулов акцентировал внимание на повышении стоимости из-за конкуренции за ограниченные ресурсы внутри республики. Оба эксперта предупредили о возможных экономических трудностях в текущем году.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/316879/
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