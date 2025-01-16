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Экономика

Доллар и российский рубль подешевели к сому. Курсы валюты на 16 января

Фото из интернета. После валютной интервенции Нацбанка доллар подешевел к сому, но незначительно

Официальные курсы евро и тенге повысились по отношению к сому, доллара, российского рубля и юаня — снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают в среднем доллар по 87,34 сома, продают — по 87,81 сома. Номинальный курс Национального банка — 87,4493 сома (снижение — 0,01 процента).

Евро подорожал относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 89,57 сома, продают — по 90,51 сома. Официальный курс — 90,0422 сома (рост — 0,35 процента).

Российский рубль подешевел. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,842 сома, продают — по 0,879 сома. Курс Национального банка — 0,8535 сома (снижение — 0,23 процента).

Курс казахского тенге повысился. Сегодня его покупают по 0,1146 сома, продают — по 0,1816 сома. Официальный курс — 0,1652 сома (рост — 0,18 процента).

Китайский юань подешевел. В среднем его покупают по 11,5 сома, продают — по 12,2 сома. Официальный курс — 11,9273 сома (снижение — 0,01 процента).

  • В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.

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