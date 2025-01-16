21:27
USD 87.45
EUR 90.05
RUB 0.85
Экономика

Нацбанк прокомментировал санкции США против «Керемет Банка»

Национальный банк Кыргызской Республики выступил с заявлением в ответ на информацию о введении санкций против одного из коммерческих банков страны. Информацию регулятор разместил у себя на сайте.

По словам представителей Нацбанка, банковский сектор Кыргызстана сохраняет стабильность и обладает достаточной капитализацией, ликвидностью и устойчивостью к внешним рискам. Коммерческие банки продолжают работать в штатном режиме, предоставляя услуги клиентам без перебоев. Также отмечается, что ситуация на валютном рынке остается стабильной.

Нацбанк сообщил о мерах по минимизации негативного воздействия санкций на финансовую систему страны. В случае необходимости регулятор готов задействовать дополнительные инструменты для сохранения устойчивости банковской системы и защиты интересов вкладчиков и кредиторов.

Нацбанк подчеркнул, что продолжает мониторинг ситуации и предпринимает шаги для обеспечения финансовой стабильности в Кыргызстане.

Ранее США расширили санкции против российского финансового сектора. Под ограничения попали 15 организаций и одно физическое лицо, которые, как заявлено, поддерживают российскую оборонную промышленность. Среди них компании «Транзакции и расчеты», ФК «Линия Инвестиций», «Центральный депозитарий фондов» и УК «Эвокорп».

Минфин США также включил кыргызский «Керемет банк» в санкционный список за участие в обходе ограничений, введенных против России. По данным ведомства, банк работал в связке с российским «Промсвязьбанком», который финансирует оборонную промышленность РФ и находится под санкциями с 2022 года.

С лета 2024-го «Керемет Банк» помогал проводить международные переводы для «Промсвязьбанка». Кроме того, по информации США, в схеме участвовал российско-молдавский бизнесмен Илан Шор, обсуждавший роль «Керемет Банка» в обходе санкций.

В 2024 году контрольный пакет акций банка продан компании, связанной с российским олигархом. Это, как считают американские власти, сделало «Керемет Банк» важным звеном в схеме обхода санкционных ограничений.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/316929/
просмотров: 5962
Версия для печати
Материалы по теме
Санкции против «Керемет Банка». Как это повлияет на банковскую стабильность КР
Контрабанда. Четыре компании из Кыргызстана попали в санкционный список США
«Керемет Банк» прокомментировал введение санкций со стороны Минфина США
Кыргызстанский банк попал под санкции США. Что известно о финучреждении
Новые санкции США: в списке фигурирует кыргызстанский банк
Евросоюз рассматривает отключение новых российских банков от SWIFT
Американские компании оплатили $1,2 миллиарда налогов в бюджет России
Кыргызстанские дочерние компании «Газпром нефти» попали под санкции США
Япония вводит санкции против компаний в восьми странах, в том числе Кыргызстана
Из стратосферы на землю. Какими экономическими событиями запомнился 2024 год
Популярные новости
Индивидуальный предприниматель. Как получить статус и&nbsp;какие налоги платить Индивидуальный предприниматель. Как получить статус и какие налоги платить
Доллар продолжает дорожать, рубль подешевел. Курсы валюты на&nbsp;14&nbsp;января Доллар продолжает дорожать, рубль подешевел. Курсы валюты на 14 января
Евросоюз рассматривает отключение новых российских банков от&nbsp;SWIFT Евросоюз рассматривает отключение новых российских банков от SWIFT
Доллар и&nbsp;российский рубль подешевели к&nbsp;сому. Курсы валюты на&nbsp;16&nbsp;января Доллар и российский рубль подешевели к сому. Курсы валюты на 16 января
Бизнес
До&nbsp;розыгрыша 10&nbsp;миллионов сомов от&nbsp;приложения &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; осталось меньше месяца До розыгрыша 10 миллионов сомов от приложения «Мой О!» осталось меньше месяца
&laquo;Элдик Банк&raquo; объявляет акцию по&nbsp;снижению процентных ставок по&nbsp;кредитам «Элдик Банк» объявляет акцию по снижению процентных ставок по кредитам
Тариф &laquo;Семейный&raquo; от&nbsp;MEGA: забота о&nbsp;безопасности детей и&nbsp;удобство для всей семьи Тариф «Семейный» от MEGA: забота о безопасности детей и удобство для всей семьи
Современные подземные переход и&nbsp;парковку построят в&nbsp;центре Бишкека Современные подземные переход и парковку построят в центре Бишкека
18 января, суббота
21:17
Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты — мемкоина TRUMP Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты — мемк...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 19 января: снег
20:07
В Оше задержана иностранка, публиковавшая в Сети экстремистскую пропаганду
19:40
Смешанные единоборства. Кыргызстанец выиграл бой на турнире ONE Friday Fights 94
19:21
ООН продолжит поддержку инициатив Кыргызстана и поспособствует их реализации