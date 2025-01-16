НЭСК хочет закупить горюче-смазочные материалы на 338 миллионов сомов

Национальная электрическая сеть Кыргызстана объявила тендер на закупку горюче-смазочных материалов на общую сумму 338 миллионов сомов. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Тендер состоит из пяти лотов:

бензин АИ-92 (201,14 миллиона сомов);

бензин АИ-95 (5,62 миллиона сомов);

дизельное топливо (130,37 миллиона сомов);

СУГ пропан (171,5 тысячи сомов);

СУГ метан (767 тысячи сомов).

Поставка товаров должна осуществляться ежедневно через сеть автозаправочных станций.

Тендер проводится неограниченным методом закупки. Предложения от поставщиков принимаются до 20 января 2025 года. Срок действия предложений составляет 60 дней.