Контрабанда. Четыре компании из Кыргызстана попали в санкционный список США

Четыре компании из Кыргызстана попали в санкционный список США еще в декабре 2024 года, но об этом стало известно сейчас.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов Соединенных Штатов ввело санкции против нескольких фирм, которые, как предполагают в стране, занимаются контрабандой золота и отмыванием денег. Среди них оказались ОсОО, зарегистрированные в КР, — Mirdk Fyuels, Suprim Ef Iks, Sakhara Petroleum и Royal Sona.

Согласно данным Минфина США, все они связаны с уроженцем Кении Камлешем Мансухлалом Дамджи Паттни, который, по версии OFAC, организовал международную сеть для экспорта золота и алмазов из Зимбабве.

В американском ведомстве полагают, что глава компании Skorus Investments (PVT) LTD Дэвид Пол Кросби является частью схемы и курирует кыргызстанские предприятия.

По данным Министерства юстиции КР, Дэвид Пол Кросби действительно является учредителем и руководителем всех четырех компаний, включенных в санкционный список. Все они зарегистрированы в Бишкеке по одному адресу и в один день — 30 марта 2023 года.

OFAC отмечает, что санкции предусматривают заморозку активов фирм на территории США и запрет на любые финансовые и коммерческие операции с ними.