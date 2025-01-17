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Экономика

Доллар немного вырос, российский рубль подешевел. Курсы валюты на 17 января

Фото из интернета. За прошедшие сутки основные валюты практически не претерпели изменений

Официальные курсы доллара и юаня повысились по отношению к сому, евро и российского рубля — снизились. Тенге стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в столице покупают в среднем доллар по 87,33 сома, продают по 87,81 сома. Номинальный курс Нацбанка — 87,4495 сома (рост — 0,01 процента).

Евро подешевел относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 89,63 сома, продают по 90,6 сома. Официальный курс — 90,038 сома (снижение — 0,01 процента).

Российский рубль подешевел. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,844 сома, продают по 0,878 сома. Курс НБ КР — 0,8525 сома (снижение — 0,12 процента).

Курс казахского тенге не изменился. Сегодня его покупают по 0,1153 сома, продают по 0,1839 сома. Официальный курс — 0,1652 сома (без изменений).

Китайский юань подорожал. В среднем его покупают по 11,5 сома, продают по 12,35 сома. Официальный курс — 11,9277 сома (рост — 0,01 процента).

  • В 2024-м Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023 году НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.

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