Кыргызстан в 2024 году экспортировал золота на более чем $1,25 миллиарда

В период с января по ноябрь 2024 года Кыргызстан экспортировал 16,1 тонны золота на сумму $1,26 миллиарда. Такие данные следуют из материалов Национального статистического комитета.

Согласно статистике, это на 4 процента больше по весу и на 30 процентов больше по стоимости драгметалла, чем за аналогичный период 2023 года, когда было экспортировано 15,4 тонны на сумму $972 миллиона.

Лидером по приобретению золота за указанный период стала Великобритания. Экспорт золота в королевство занимает 82 процента от общего объема — закуплено 13,3 тонны золота на более чем $1 миллиард.

В начале прошлого года Кыргызстан активно экспортировал золото в Китай. Затем Великобритания возобновила закупку, а экспорт золота в ОАЭ, КНР и Швейцарию прекратился.