С начала года Минфин Кыргызстана провел валютные своп-операции на $34 миллиона

Министерство финансов провело валютные своп-операции. Мероприятия реализованы на основании постановления кабмина от 19 июня 2023 года № 305 «Об утверждении положения о порядке проведения операций по обмену валютными активами». Об этом сообщили в ведомстве.
Общая сумма подписанных договоров составила $78,34 миллиона, что эквивалентно 6,98 миллиарда сомов в национальной валюте.
В частности:
- в 2023 году объем операций составил $44,34 миллиона (3,95 миллиарда сомов);
- в 2024 году — $34 миллиона (3,33 миллиарда сомов).
Министерство финансов также сообщает о готовности рассмотреть заявки коммерческих банков для проведения дополнительных валютных своп-операций.
Справка 24.kg
Валютный своп — это операция, предполагающая обмен валютами между сторонами с обязательством обратного выкупа через установленный срок по заранее оговоренному курсу.Валютный своп — это временный обмен валютами между двумя сторонами.
Например, одна сторона отдает сомы и получает доллары, а через оговоренный срок возвращает доллары, получая сомы обратно по заранее установленному курсу. Это помогает временно обеспечить нужной валютой и снизить валютные риски.