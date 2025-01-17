С начала года Минфин Кыргызстана провел валютные своп-операции на $34 миллиона

Министерство финансов провело валютные своп-операции. Мероприятия реализованы на основании постановления кабмина от 19 июня 2023 года № 305 «Об утверждении положения о порядке проведения операций по обмену валютными активами». Об этом сообщили в ведомстве.

Общая сумма подписанных договоров составила $78,34 миллиона, что эквивалентно 6,98 миллиарда сомов в национальной валюте.

В частности:

в 2023 году объем операций составил $44,34 миллиона (3,95 миллиарда сомов);

в 2024 году — $34 миллиона (3,33 миллиарда сомов).

Министерство финансов также сообщает о готовности рассмотреть заявки коммерческих банков для проведения дополнительных валютных своп-операций.