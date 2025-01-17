Санкции против «Керемет Банка». Как это повлияет на банковскую стабильность КР

США ввели новые санкции против российского финансового сектора, под которые попал и «Керемет Банк» из Кыргызстана. Финансовое учреждение обвиняют в содействии обходу санкций для поддержки российской военной промышленности.

На следующий день Национальный банк Кыргызстана прокомментировал ситуацию, заявив, что продолжает мониторинг и принимает меры для обеспечения финансовой стабильности в стране.

Читайте по теме Кыргызстанский банк попал под санкции США. Что известно о финучреждении

Позже «Керемет» выступил с заявлением, отметив, что намерен обратиться в OFAC (Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США) для обжалования решения. В банке заявили, что категорически не согласны с утверждениями о якобы имевших место нарушениях.

Редакция 24.kg поговорила с экспертами, чтобы понять, как санкции против финансовых учреждений страны могут повлиять на Кыргызстан в общем.

Угроза вторичных санкций

Экономист Арсен Иманкулов сообщил, что для оценки рисков от санкций против банка «Керемет» надо учитывать как психологическую, так и технологическую часть. Он подчеркнул, что санкции против банка не являются наиболее жесткими мерами. Их цель — изменить поведение организаций, действия которых противоречат политике Соединенных Штатов.

Согласно информации казначейства США, банк связывают с подсанкционными российскими структурами. Его транзакции, по мнению американских властей, способствуют обходу санкций и поддерживают серый импорт комплектующих в РФ.

Экономист Арсен Иманкулов объяснил, что санкции, связанные с включением в список SDN, запрещают американским организациям и резидентам США взаимодействовать с попавшими в этот список компаниями. Нарушение запрета грозит штрафами и даже уголовной ответственностью.

Санкции касаются в первую очередь резидентов США. Однако, если третьи лица, не связанные с США, продолжают сотрудничество с организациями из списка SDN, есть риск вторичных санкций. Это особенно актуально при проведении крупных транзакций. Арсен Иманкулов

По его словам, именно угроза вторичных санкций вызывает наибольшую обеспокоенность у компаний, которые продолжают взаимодействие с заблокированными структурами.

Влияние на банковскую систему

Эксперт по денежно-кредитным вопросам Бактыбек Шамкеев заявил, что сейчас сложно комментировать ситуацию с «Кереметом». Он напомнил, что в сентябре 2024 года Минфин КР продал его контрольный пакет российскому олигарху, и теперь внутреннюю политику банка определяет не кыргызская сторона. Он отметил, что любой комбанк в Кыргызстане обязан работать по законодательству страны и международным стандартам, что подтверждается только ежегодным международным аудитом.

«То, что США в конце декабря 2024 года включили в подсанкционный список и «Керемет Банк», говорит о том, что у них была или есть информация о каких-то нарушениях по банковским операциям или действиям (по их мнению), возможно связанным с российскими подсанкционными оборонными предприятиями», — сообщил эксперт.

Обычно американский Минфин, в частности подведомственный ему OFAC, не предоставляет информацию о причинах включения в санкционный список тех или иных организаций.

«Чтобы не быть голословным, надо дождаться официального ответа от OFAC и тогда делать какие-то предположения или выводы», — сообщил он.

Бактыбек Шамкеев отметил, что ситуация не окажет серьезного влияния на банковскую систему страны.

«Не думаю, что ситуация с «Керемет Банком» серьезно повлияет на банковскую систему Кыргызстана, так как Нацбанк очень оперативно реагирует на такую информацию и уже дал комментарий по этому поводу. В то же время банковский сектор Кыргызстана обязательно предпримет необходимые внутрибанковские меры, чтобы обезопасить себя от попадания в подсанкционный список США», — заключил Бактыбек Шамкеев.

Финансовая изоляция

Арсен Иманкулов отметил, что для нерезидентов США риск от санкций может казаться низким, но даже мягкая санкция вызывает серьезный психологический эффект, так как финансовые институты опасаются вторичных санкций и могут избегать связей с банком. По его словам, это может привести к его финансовой изоляции внутри Кыргызстана, так как ни один участник рынка не захочет рисковать своими корреспондентскими счетами или переводами на Запад.

«Китайский пример показывает, что даже минимальная угроза вторичных санкций заставляет крупные корпорации и финансовые структуры приостанавливать работу с рисковыми партнерами. Для Кыргызстана «Керемет Банк» может стать своеобразной «черной меткой», отпугивающей других игроков», — подчеркнул Арсен Иманкулов.

Эксперт сообщил, что выйти из санкционного списка гораздо сложнее, чем попасть в него, и этот процесс может занять много времени.

«НБ КР предстоит большая работа по снижению рисков для других банков Кыргызстана. Важно предотвратить попадание других организаций в санкционные списки и разъяснить, что кейс с «Кереметом» спорный, не является системным, а взаимодействие с другими банками не должно угрожать сотрудничеству с зарубежными партнерами», — сказал экономист.

Арсен Иманкулов добавил, что риск от американских санкций можно сравнить с пожаром или вирусом, и теперь все банки Кыргызстана могут оказаться под угрозой для внешних партнеров. Он напомнил, что попадание отдельных организаций в санкционные списки уже привело к проблемам с системой SWIFT.

«Какие последствия могут быть для всего банковского сектора, если банк уже попал под санкции, сложно не догадаться», — добавил эксперт.

Никаких сомнительных операций

Первый заместитель председателя кабмина Данияр Амангельдиев в интервью «Акчабар» выразил недоумение по поводу санкций против «Керемет Банка». Он отметил, что банк был государственным и находился под внешним управлением НБ КР. Он добавил, что банк не участвовал в сомнительных сделках, и правительство запросило консультации с Министерством финансов США для разъяснения причин санкций. Данияр Амангельдиев подчеркнул, что санкции подрывают выполнение международного соглашения по реализации активов.

«Мы пристально следили за деятельностью банка, и буквально сегодня состоится разговор с США, чтобы выяснить, какие аргументы были использованы для принятия такого решения, так как банк не проводил никаких сомнительных операций», — заключил Данияр Амангельдиев.