Минфин США объявил о чрезвычайных мерах, чтобы избежать дефолта

Министерство финансов США намерено принять чрезвычайные меры с 21 января, чтобы не допустить дефолта в стране. Об этом говорится в письме главы ведомства Джанет Йеллен спикеру палаты представителей конгресса Майку Джонсону.

«Информирую вас о чрезвычайных мерах, которые Минфин начнет принимать 21 января <…> Период времени, в течение которого будут действовать чрезвычайные меры, связан с существенной неопределенностью», — говорится в письме.

По словам Джанет Йеллен, Минфин приостановит выделение денежных средств на выплату некоторых пособий. Чрезвычайные меры продлятся до 14 марта.

Потолок госдолга ограничивает сумму денег, которую Соединенные Штаты имеют право занимать для финансирования правительства и выполнения своих финансовых обязательств. Поскольку правительство оперирует дефицитным бюджетом (тратит больше, чем получает за счет налогов и других доходов), оно вынуждено занимать огромные суммы денег, чтобы оплачивать свои счета. В числе таких обязательств — финансирование программ социальной защиты, проценты по государственному долгу и зарплаты военнослужащим.

Госдолг США по состоянию на январь составляет около $36,19 триллиона.

За день до наступления чрезвычайных мер, 20 января, состоится инаугурация Дональда Трампа на пост президента США. Он выдвинул миллиардера Скотта Бессента на должность министра финансов, который пообещал не допустить дефолта.