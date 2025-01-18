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Экономика

Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты — мемкоина TRUMP

Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты — мемкоина TRUMP.

В первый день пользователи могут приобрести 200 миллионов монет, за последующие три года их количество должно достичь 1 миллиарда. За первый час торгов капитализация криптовалюты Дональда Трампа достигла $3 миллиарда, а через полтора часа выросла до $4,3 миллиарда, — пишет DW.

«Пришло время отпраздновать все, за что мы выступаем: ПОБЕДУ! Присоединяйтесь к моему очень особенному сообществу Трампа», — написал избранный президент США в своем микроблоге в соцсети Х.

Как отмечает издание, Трамп стал первым кандидатом от основных политических партий в стране, который поддержал криптоиндустрию. После его победы на президентских выборах биткоин несколько раз обновлял исторический максимум стоимости и его курс превышал $100 тысяч.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/317195/
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