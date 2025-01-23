Бюрократия и потеря товарооборота. Бизнесмены и власть обсудили проблему ЭТТН

В Бишкеке состоялась встреча «Откровенный разговор о проблемах бизнеса и налоговых реформах», организованная Ассоциацией рынков, предприятий торговли и сферы услуг Кыргызстана. В диалоге участвовали предприниматели, руководители Министерства экономики и коммерции, Налоговой службы и депутаты Жогорку Кенеша.

Основными темами обсуждения стали внедрение электронных товаротранспортных накладных (ЭТТН), налоговое администрирование и правовая защита бизнеса.

Проблемы внедрения системы ЭТТН

Одним из актуальных вопросов стало внедрение системы ЭТТН, которая вместо упрощения документооборота создала серьезные трудности для бизнеса.

«Мы просто захлебнулись в бумагах. Системы налогового контроля не связаны между собой, приходится дублировать документы. Мы тратим время на бюрократию, а порой даже налоговые работники не могут объяснить, как правильно вести учет. К примеру, сейчас у нас проблемы из-за проверок за 2023-2024 годы, когда система была сырой. Многие компании сталкиваются со штрафами из-за несогласованности данных: электронный счет-фактуру могут отклонить со стороны покупателя, а со стороны поставщика она будет принята. В итоге возникают колоссальные разрывы между тем, что на бумагах, и тем, что на складах, ведь отправленный счет-фактура обратной силы не имеет», — пояснила бухгалтер Назира Дооротбекова.

Глава Союза налоговых консультантов Татьяна Ким отметила, что главная проблема — это отсутствие интеграции между системой ЭТТН и электронными счетами-фактурами.

«Эти две системы работают раздельно, что создает путаницу. Бизнес вынужден заполнять одни и те же данные в разных электронных кабинетах, что отнимает время и увеличивает риски ошибок. Нужно срочно интегрировать их и убрать дублирование», — отметила она.

Бизнес также обеспокоен введением каталога товаров. Предприниматели считают, что он не помогает отслеживать продукцию, как обещали налоговые инспекторы, а только усложняет работу и усиливает давление.

Глава Налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов признал, что при внедрении ЭТТН были проблемы с системой. Однако он пообещал, что к концу января выйдет обновленная версия, в которой учтут пожелания бизнеса.

«Мы не отказываемся от ЭТТН, но наша задача — сделать систему удобной и эффективной. До 31 января комиссия завершит работу над доработкой, и мы рассматриваем вариант, при котором накладные будут обязательны только для импортеров и акцизных плательщиков. Вы правы, важно избавиться от дублирования документов и упростить процессы», — заявил он.

Здесь предлагается следующая процедура. После того как спецкомиссия вынесет решение, будет общественное обсуждение. Далее ожидаются результаты рабочей группы АРВ, где будет участвовать бизнес, и только после этого будет меняться законодательство.

Процесс будет таким: сначала решение принимает специальная комиссия, затем пройдет общественное обсуждение. После этого свою работу завершит рабочая группа по АРВ с участием бизнеса, и только потом начнут вносить изменения в законы.

Справка 24.kg АРВ — это оценка регулирующего воздействия. Группа по АРВ занимается анализом, как новые законы или изменения в них повлияют на экономику, бизнес и общество. Их цель — понять, какие риски и преимущества несут предлагаемые меры, и сделать так, чтобы новые правила не создавали лишних сложностей.

Рынкам нужно время на адаптацию

Директор «Дордой Автозапчасти» Арлан Осмонжанов поднял тему штрафов, которые в настоящее время возлагаются на руководство рынков.

«Мы не можем одномоментно перестроить работу рынка. Нам нужен переходный период без штрафов, чтобы адаптироваться к новым требованиям», — заявил он.

Он также отметил несправедливость налоговой политики. По его словам, некоторые рынки работают с нулевой ставкой, другие — с минимальной 0,1 процента, а сектор автозапчастей вынужден платить по обычным ставкам.

Арлан Осмонжанов предложил оставить патентную систему для владельцев контейнеров, которые сдают их в субаренду.

“Каждое изменение должно быть тщательно проработано, чтобы обеспечить баланс между фискальным контролем и удобством для предпринимателей. Например, «Дордой» взял на себя большую ответственность и пообещал контролировать выплату налогов, разработал соответствующий документ и пришел с готовым решением», — заявил в ответ зампредседателя Налоговой службы Кубанычбек Ысатбеков.

Глава Налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов подчеркнул, что изменения будут проходить в сотрудничестве с бизнесом.

«Мы понимаем, что рынок — это сложная система, которую нельзя изменить в одночасье. Мы готовы к диалогу и поиску компромиссов. Наша цель — не только контроль, но и поддержка бизнеса: специалисты ГНС получат соответствующее задание и помогут предпринимателям и бухгалтерам разобраться в требованиях и исправить ошибки до наложения штрафов», — отметил он.

Импортеры теряют оборот и просят справедливых условий

Импортер товаров общего потребления Шухрат Исмаилов заявил, что из-за отказа рынков оформлять документы по новым правилам, легальные поставщики теряют клиентов.

«Мы уже потеряли 25 процентов оборота — рынки предпочитают закупать товар у нелегалов, где нет договоров, ЭТТН и налоговой отчетности. В таких условиях выжить становится сложнее», — подчеркнул Исмаилов.

Он также предложил внедрить минимальные контрольные цены, чтобы создать равные условия для конкуренции с нелегальными поставщиками.

«Если бы налоги были справедливыми, нам не пришлось бы конкурировать с теневым рынком», — добавил Шухрат Исмаилов.

Бизнес опасается инвестировать

Глава Ассоциации рынков Сергей Пономарев поднял вопрос о рисках, связанных с пересмотром сделок с недвижимостью. Он отметил, что любой бизнес зависит от земли, и защита частной собственности играет ключевую роль в экономике и привлекательности страны для инвесторов. Пономарев подчеркнул, что важно иметь четкие критерии, которые позволят бизнесу инвестировать без страха перед неожиданными рисками.

«Сегодня предприниматель – это добропорядочный приобретатель, он может честно купить объект, вложить в него средства, создать рабочие места, а спустя годы выясняется, что 30 лет назад этот участок был приобретен незаконно. Бизнес просто боится инвестировать деньги», — заявил он.

Поддержал главу Ассоциации депутат Эльдар Абакиров.

«Мы должны думать не только о прошлом, но и о будущем. Как привлекать инвестиции, если люди боятся, что завтра их имущество будет признано спорным?», — отметил он.

В свою очередь депутат Дастан Бекешев предложил установить сроки давности, по которым старые сделки не могут пересматриваться.

«Мы не можем бесконечно пересматривать сделки 30-летней давности, если это угрожает экономической стабильности. Нужно создать правовую базу, которая защитит добросовестных владельцев и укрепит доверие бизнеса», — подчеркнул он.

Рекомендации бизнеса

По итогам встречи предприниматели порекомендовали:

Разработать правовую базу по срокам давности сделок с имуществом. Доработать систему ЭТТН с учетом предложений бизнеса и запуск обновленной версии до 31 января. Продлить мораторий на штрафы для рынков и предоставление им переходного периода. Рассмотреть вопрос об упрощении налоговой нагрузки для импортеров. Организовать консультационные центры для предпринимателей на рынках.

«Главное, что мы готовы к открытому диалогу и поиску решений. Только совместными усилиями, а точнее посредством тесного взаимодействия депутатского корпуса, Министерства экономики и коммерции КР, Государственной налоговой службы при Министерстве финансов КР и самого бизнеса мы можем найти общий баланс интересов и создать удобные условия для ведения бизнеса», — резюмировал Сергей Пономарев.

Он пообещал, что ассоциация дальше будет регулярно проводить встречи с государственными органами для защиты ее членов. Сергей Пономарев добавил, что диалог между бизнесом и властью продолжается. Обе стороны готовы к поиску компромиссов и улучшению налоговой системы, что создает основу для дальнейшего экономического роста и стабильности.