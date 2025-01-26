На создание единой валюты Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия) на сегодня запроса нет. Об этом заявил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач.

«Мы интенсифицировали за последние три года практику и технологию использования национальных валют в расчетах, которые обслуживают постоянно растущий товарооборот и в Евразийском экономическом союзе..., и создали новые, надежные, защищенные, бесшовные компоненты и структуры расчетов. Увеличили взаимные операции, пустили все национальные валюты на нашу валютную биржу», — пояснил он.

Сейчас нет запроса на создание новой или единой валюты, товарооборот хорошо обслуживается национальными денежными единицами, добавил Дмитрий Вольвач. Обслуживание национальными валютами товарооборота в ЕАЭС составляет уже более 90 процентов.

«В то же время в ЕАЭС сейчас проводится активная работа по формированию общего финансового рынка. В работе — соглашения о взаимном допуске ценных бумаг, брокеров и дилеров, банковских и страховых организаций. Их заключение сформирует интеграционную инфраструктуру финансовых рынков, которая послужит хорошим заделом для перекрестного опыления и финансами, и финансовыми деривативами наших рынков, роста их инвестиционной привлекательности, обмена лучшими практиками, а также поспособствует повышению финансовой устойчивости экономик государств-членов», — проинформировал замминистра.

Он напомнил, что ЕАЭС ведет работу по созданию общего финансового рынка. Речь идет о соглашениях о взаимном допуске ценных бумаг, брокеров и дилеров, банковских и страховых организаций.