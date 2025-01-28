Налоговая служба автоматизирует проверку отчетов по косвенным налогам

Новая функция, которую запустят в ближайшее время, позволит автоматически проверять соответствие данных из «Приложения 2» отчета по косвенным налогам с информацией, содержащейся в заявлениях о ввозе товаров и уплате налогов. Система будет анализировать такие сведения, как номер заявления, сумму акциза, НДС и стоимость товаров. Об этом сообщили в Налоговой службе.

По данным ГНС, автоматизированная проверка позволит существенно сократить количество ошибок и неточностей в отчетах, а также снизить нагрузку на налогоплательщиков.

Налоговая служба призывает всех налогоплательщиков тщательно проверять корректность вносимых данных при составлении отчетов. Крайний срок подачи отчетов по косвенным налогам — 20-е число месяца, следующего за месяцем импорта.

В случае возникновения ошибок при формировании отчетности система будет автоматически выдавать уведомление с описанием проблемы и путями ее решения.

ГНС также опубликовала перечень типичных ошибок и способов их устранения:

Ошибка: В рамках выбранного налогового периода не указаны номера заявлений, присвоенные ГНС из «Журнала заявлений ЕАЭС».

Решение: Открыть раздел «Работа с ЕАЭС», проверить и указать в отчете все номера заявлений, присвоенные ГНС, соответствующие налоговому периоду, указанному в отчете.

Ошибка: Сумма акциза по отчету не соответствует сумме акциза по поданным заявлениям.

Решение: Проверить данные по суммам акцизного налога по поданным заявлениям в рамках налогового периода и сопоставить их с суммой, указанной в отчете.

Ошибка: Сумма НДС по отчету не соответствует сумме НДС по поданным заявлениям.

Решение: Проверить данные по суммам НДС по поданным заявлениям в рамках налогового периода и сопоставить их с суммой, указанной в отчете.