ГНС запустит пилотный проект по интеграции контрольно-кассовых машин с ЭТТН

Налоговая служба объявила о запуске пилотного проекта по интеграции контрольно-кассовых машин с системой электронной товарно-транспортной накладной (ЭТТН). Решение принято по итогам встречи председателя ведомства Алмамбета Шыкмаматова с представителями общественности, бухгалтерского сообщества и IT-компаний.

Как сообщили в пресс-службе ГНС, проект направлен на снижение административной нагрузки на бизнес за счет автоматизации процессов. В тестировании примут участие представители различных отраслей, что позволит в реальном времени выявить возможные проблемы и оперативно внести улучшения в систему.

Алмамбет Шыкмаматов подчеркнул, что Налоговая служба стремится создать комфортные условия для предпринимателей, а цифровизация процессов поможет минимизировать затраты времени и ресурсов на выполнение налоговых обязательств.

Представители бизнес-сообщества выразили готовность к участию в проекте и отметили важность конструктивного диалога с налоговыми органами. Совместная работа над цифровыми инструментами позволит сделать систему налогового администрирования более прозрачной и эффективной.