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Экономика

Строительство малой ГЭС и швейной фабрики одобрили Азербайджан и Кыргызстан

Азербайджано-Кыргызский фонд развития профинансирует два проекта, которые будут реализованы в нашей стране. Об этом сообщили в Министерстве экономики и коммерции.

По данным ведомства, решение принято по итогам 4-го заседания совета фонда, которое состоялось в Баку.

Стороны начнут строительство малой ГЭС мощностью 9 мегаватт и современной швейной фабрики на 300 рабочих мест.

Фонд также утвердил свою инвестиционную политику и другие документы, необходимые для его функционирования. Одобрена концепция финансирования возведения многофункционального центра.

Напомним, Азербайджано-Кыргызский фонд развития создан в 2023 году с капиталом в размере $100 миллионов.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/318609/
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