Снижение мировых цен на продовольствие в январе. Обзор ФАО

В январе 2025 года базовый показатель мировых цен на продовольственные товары снизился. Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Среднее значение индекса продовольственных цен ФАО, отслеживающего динамику мировой стоимости, составило 124,9 пункта, что на 1,6 процента ниже декабрьского уровня. Снижение обусловлено падением международных котировок сахара и растительных масел.

Индекс снизился на 6,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, но остался на 22 процента ниже максимума, достигнутого в марте 2022 года.

Динамика по отдельным категориям:

Сахар. Значение индекса цен снизилось на 6,8 процента, в отличие от декабря, и на 18,5 процента по сравнению с январем 2024-го из-за ожидаемого увеличения мирового предложения.

Растительные масла. Индекс цен снизился на 5,6 процента, в отличие от декабря, но вырос на 24,9 процента по сравнению с январем прошлого года. Снижение обусловлено падением стоимости пальмового и рапсового масла.

Мясо. Значение индекса снизилось на 1,4 процента из-за снижения цен на баранину, свинину и мясо птицы, которое не компенсировал рост котировок говядины.

Зерновые. Индекс вырос на 0,3 процента, в отличие от декабря, но снизился на 6,9 процента по сравнению с январем 2024-го.

Молочная продукция. Индекс цен вырос на 2,4 процента, в отличие от декабря, и на 20,4 процента по сравнению с январем прошлого года из-за повышения стоимости сыра.

Рис. Значение индекса в январе снизилось на 4,7 процента.

Новые прогнозы по зерновым культурам на 2025 год

ФАО опубликовала прогнозы по урожаям текущего года. Предварительные данные указывают на расширение посевных площадей озимой пшеницы в Германии, Великобритании и Франции и их сокращение в России. Ожидается рост урожайности кукурузы в Аргентине и Бразилии.

ФАО пересмотрела прогноз по мировому потреблению зерновых в сезоне 2024-2025 годов в сторону повышения: ожидается рост на 0,9 процента (до 2 миллиардов 869 миллионов тонн). Общемировые запасы зерновых к концу сезона 2025-го снизятся на 2,2 процента.

По прогнозам ФАО, объем мировой торговли зерновыми в сезоне 2024-2025 годов составит 483,5 миллиона тонн, что на 5,6 процента ниже уровня 2024-го.

Прогноз по мировому производству зерновых в прошлом году снижен до 2 миллиардов 841 миллиона тонн — на 0,6 процента меньше, чем в 2023-м.

Мировое производство риса в сезоне 2024-2025 годов превысит уровень предыдущего года на 0,9 процента и достигнет 539,4 миллиона тонн.