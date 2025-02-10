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Экономика

В январе объем ВВП в Кыргызстане составил 96,8 миллиарда сомов

Экономика Кыргызстана продолжает демонстрировать положительную динамику. По предварительным данным Национального статистического комитета, в январе 2025 года объем валового внутреннего продукта (ВВП) страны достиг 96,8 миллиарда сомов, что на 10,6 процента больше, чем в январе 2024 года.

Этот значительный рост обусловлен увеличением объемов производства в ключевых секторах экономики, ростом сферы услуг, а также увеличением налоговых поступлений.

Наибольший вклад в структуру ВВП внесли отрасли, оказывающие услуги, – их доля превысила 52 процента. Промышленность заняла второе место с долей в 21 процент, далее следуют сельское хозяйство (4 процента) и строительство (около 2 процентов).

Промышленный сектор также показал значительный рост. Объем промышленного производства в январе 2025 года составил более 46 миллиардов сомов, увеличившись на 10,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/319463/
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