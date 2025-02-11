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Экономика

Более 780 подстанций отремонтируют энергетики Чуйской области

Фото Министерства энергетики КР. Ремонт подстанций в Чуйской области. Архивное фото

В 2025 году энергетики проведут капитальный ремонт 783 подстанций и 463 километров воздушных линий электропередачи по всей Чуйской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики КР.

Кроме того, техническое обслуживание пройдут 4 тысячи 982 трансформаторных подстанции и 4 тысячи 4 километра воздушных линий. Сотрудники предприятия обрежут ветки деревьев на 4 тысячах 772 километрах воздушных линий и заменят аварийные опоры электропередачи.

Работы проводятся для обеспечения потребителей области качественной электроэнергией и предотвращения перебоев в подаче.

Ежегодно с 1 марта по 1 ноября энергетики проводят подготовку для успешного прохождения предстоящего осенне-зимнего периода. В 2024 году ЧуПЭС провело ремонт 816 трансформаторных подстанций и 510 километров воздушных линий.

Справка 24.kg

В состав ЧуПЭС входят 9 РЭС: Кеминская, Чуйская, Иссык-Атинская, Кантская, Аламединская, Сокулукская, Московская, Жайылская, Панфиловская.

Предприятие обслуживает около 300 тысяч потребителей в области.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/319521/
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