Реформа ЭТТН: Минэкономики рассматривает предложения предпринимателей

Министерство экономики напоминает о разработке проекта постановления кабинета министров в сфере налогообложения, направленного на упрощение применения электронных товаротранспортных накладных при обороте товаров в стране. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проект постановления предусматривает ряд ключевых изменений.

Полное применение ЭТТН для подакцизных товаров, лекарств и медизделий:

Электронные товаротранспортные накладные станут обязательными для всех этапов оборота следующих подакцизных товаров: горюче-смазочные материалы, алкогольная продукция, табачная продукция и сахаросодержащие напитки.

Также обязательное применение ЭТТН распространится на лекарственные средства и медицинские изделия.

Для предпринимателей, зарегистрированных по пониженным ставкам единого налога, и налогоплательщиков, работающих в зоне торговли с особым режимом, предусмотрено поэтапное внедрение ЭТТН для сахаросодержащих напитков.

Обязательное оформление ЭТТН для остальных товаров:

Производители, импортеры, крупные поставщики и дистрибьюторы обязаны оформлять ЭТТН при поставках всех остальных товаров субъектам предпринимательства, зарегистрированным по пониженным ставкам единого налога (0 процентов, 0,1 процента, 0,5 процента и 1 процент), а также налогоплательщикам, работающим в зоне торговли с особым режимом.

Дальнейшая реализация товаров покупателям может осуществляться по выбору налогоплательщика с оформлением бумажного или электронного счета-фактуры. Электронный счет-фактура предоставляет покупателю право на вычет.

Если товары реализуются субъектами, ведущими деятельность на территории рынков, в адрес других субъектов, то поставка осуществляется с оформлением бумажного либо электронного счета-фактуры по выбору налогоплательщика.

При реализации товаров населению применяется контрольно-кассовая машина.

6 февраля 2025 года на площадке Минэкономики состоялось очередное заседание, в рамках которого прошло обсуждение проекта постановления. Встреча объединила представителей бизнес-сообщества и государственных органов.

В ходе встречи представители бизнеса высказали свои предложения и замечания к проекту постановления. Основные предложения касались технической доработки системы ЭТТН для более удобного и эффективного использования.