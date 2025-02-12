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Экономика

Российский рубль, тенге и юань подорожали. Курсы валюты на 12 февраля

Фото из интернета. Рубль и тенге продолжают вести себя нестабильно, то дешевея, то дорожая

Официальные курсы российского рубля, тенге и юаня выросли по отношению к сому, евро — подешевел. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в столице покупают в среднем доллар по 87,32 сома, продают по 87,8 сома. Номинальный курс Нацбанка — 87,45 сома (без изменений).

Евро за последние сутки подешевел. Сегодня его покупают в среднем по 90,12 сома, продают по 91,12 сома. Официальный курс — 90,2353 сома (снижение — 0,04 процента).

Российский рубль подорожал. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,898 сома, продают по 0,925 сома. Курс НБ КР — 0,9024 сома (рост — 0,51 процента).

Курс казахского тенге также вырос. Сегодня его покупают по 0,1163 сома, продают по 0,1851 сома. Официальный курс — 0,1727 сома (рост — 0,94 процента).

Китайский юань подорожал. В среднем его покупают по 11,5 сома, продают по 12 сомов. Официальный курс — 11,9697 сома (рост — 0,02 процента).

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