Инвестиции, энергетика, строительство. О главных направлениях работы кабмина

Первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев на брифинге рассказал об экономическом росте страны и поделился планами на будущее. Основной акцент сделан на привлечение инвестиций, развитие энергетического сектора, поддержку строительной отрасли и малого и среднего бизнеса, а также на реализацию масштабных инфраструктурных проектов.

Рекордные показатели и благоприятный инвестиционный климат

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Данияр Амангельдиев отметил, что экономика Кыргызстана демонстрирует уверенный рост, достигнутый благодаря слаженной работе всех секторов.

«Наибольший вклад в ВВП внесли товарное производство, сфера услуг и чистые налоги. Инвестиции в основной капитал также показывают очень высокие результаты», — подчеркнул он.

Это, по словам первого замглавы кабмина, свидетельствует о благоприятном инвестиционном климате в стране, что подтверждают и международные рейтинги по привлечению прямых иностранных инвестиций (ПИИ), которые составили около $2 миллиардов.

Энергетика: ставка на ГЭС и ВИЭ

Особое внимание уделяется развитию возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Одним из ключевых приоритетов правительства является развитие энергетического сектора. Данияр Амангельдиев анонсировал начало строительства крупных ГЭС, включая Верхненарынский, Кокомеренский и Казарманский каскады.

«Мы сейчас очень активно прорабатываем вопрос возобновляемых источников энергии. Это солнце, ветер и, безусловно, наш гидропотенциал», — заявил чиновник.

Инвестиционная политика в этой области направлена на поддержку иностранных инвестиций и обеспечение энергетической безопасности республики. Цель — не только покрыть дефицит электроэнергии, но и наладить внутреннее производство.

Ожидается строительство новых мощностей по генерации электроэнергии (планируется сократить дефицит на 3,6 миллиарда киловатт-часов). В планах — разработка технико-экономических обоснований и заключение соглашений по четырем крупным каскадам ГЭС.

Модернизация нефтепереработки и новые стандарты

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Развитие энергетического сектора не ограничивается электричеством. Первый зампред кабмина упомянул о модернизации нефтеперерабатывающего завода «Джунда», в который в этом году инвестируют около $167 миллионов. Цель — переориентировать НПЗ на новые стандарты топлива.

«К концу 2025-го мы планируем завершить процесс», — сказал он.

Кроме того, поставлена задача по увеличению добычи нефти. К 2027 году планируется завершить строительство нефтеперерабатывающего завода «Джалал-Абадский» в Кочкор-Ате.

Также Данияр Амангельдиев упомянул, что на модернизацию всех НПЗ будет вложено инвестиций в размере около $600 миллионов.

Поддержка строительного сектора и упрощение налогообложения

Первый заместитель главы кабмина отметил, что в новый Налоговый кодекс внесут поправки, направленные на поддержку строительной отрасли, включая переход к упрощенной системе налогообложения и единому налогу. Для решения проблем, связанных с уплатой НДС при переходе на новую систему, предусмотрен льготный период.

Упрощаются электронные товарно-транспортные накладные, что должно облегчить ведение бизнеса для внутренних производителей и поставщиков продовольственных товаров. При этом сохраняется учетная политика для крупных импортеров и первичных производителей.

«Правительство Кыргызстана активно поддерживает малый и средний бизнес (МСБ). Особое внимание уделяется развитию регионов. Мы говорим сейчас о субсидировании процентных ставок. Высокие ставки в банковском секторе, обусловленные мировой стоимостью денег, создают трудности для бизнеса, поэтому кабинет министров рассматривает возможность их субсидирования. Ожидается, что ставки для МСБ будут немного выше, чем в рамках льготного кредитования сельского хозяйства, но все же значительно ниже рыночных», — пояснил Данияр Амангельдиев.

ВВП в 2 триллиона сомов будет достигнут раньше срока

«Среднесрочная программа развития на 2021-2026 годы выполнена досрочно. Показатели по ВВП на душу населения, объему выпускаемого валового внутреннего продукта, а также ряд социальных факторов выполнены досрочно», — заявил чиновник.

По его словам, особого внимания заслуживает проект строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, который станет «значимым не только для нашей страны, но и в целом для развития региона Центральной Азии». Разработана дорожная карта, планируется заключение инвестиционных соглашений.

«Тот объем инвестиций, который вложат в проект, непосредственно повлияет и на ВВП. В связи с этим, думаю, мы с опережением достигнем отметки в 2 триллиона сомов в нашей экономике», — подчеркнул Данияр Амангельдиев.

Программа развития на 2026-2030 годы будет представлена через одну, максимум две недели, и главный акцент в ней будет сделан на развитие человеческого капитала. Данияр Амангельдиев

«Все планы — это вокруг развития человека. Это образование. Безусловно, будет уделяться большое внимание сектору здравоохранения», — отметил первый заместитель председателя кабинета министров.

Для реализации этих планов планируется привлечение финансовых ресурсов как за счет внутренних займов, так и договоренностей с крупными партнерами. Ожидается, что в этом году объем прямых инвестиций в экономику составит не менее 1 миллиарда сомов только за счет государственной поддержки. Данияр Амангельдиев выразил уверенность в том, что частный сектор также поддержит эту инициативу.

Инфляция и продовольственная безопасность

Правительство принимает активные меры по сдерживанию инфляции, в том числе субсидирование и обнуление ввозного НДС на социально значимые товары. Это позволяет удерживать цены на продукты питания на 12 процентов ниже, чем в соседних государствах, учитывая, что Кыргызстан является импортозависимым по ряду продовольственных товаров.

Реализуется политика, направленная на повышение продовольственной безопасности по таким категориям, как мясо, яйца, бобовые. Сельское хозяйство и переработка полностью освобождены от налогов, предоставляются льготные условия сельхозпроизводителям.

Признавая объективный рост цен, чиновник отметил, что жесткое государственное регулирование может привести к дефициту товаров и, как следствие, к еще большему росту стоимости на черном рынке.

«Поэтому правительство стремится к балансу между сдерживанием цен и обеспечением наличия товаров на рынке», — заключил он.