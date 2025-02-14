13 февраля президент Садыр Жапаров подписал указ о проведении пилотных проектов по налоговому администрированию на рынках и мини-рынках торгово-рыночного комплекса «Дордой» и внедрению единого налогового счета. 24.kg попросило прокомментировать нововведения председателя Налоговой службы Алмамбета Шыкмаматова.

— Алмамбет Насырканович, объясните, пожалуйста, доступным языком, что изменится для налогоплательщиков с внедрением единого налогового счета?

— В преамбуле указа главы государства четко обозначена суть этой инициативы — упрощение налоговой отчетности. Так что главное, что изменится для налогоплательщиков, — платить налоги станет проще. Что такое единый налоговый счет? Это такой виртуальный общий кошелек, куда налогоплательщик перечисляет средства, а налоговые органы сами распределяют их по нужным реквизитам.

Как было раньше — вам нужно было самому каждый налог отправлять по разным реквизитам, часто были ошибки, и все это занимало кучу времени.

С внедрением единого налогового счета все становится на порядок проще.

Теперь вы просто вносите единым налоговым платежом определенную сумму, которую вы должны оплатить по налогам в бюджет всех уровней, страховым взносам, штрафам, пеням, если они есть, и тому подобное, на единый налоговый счет, а уже мы сами автоматически распределим поступившие средства по всем видам налогов.

То есть сама процедура упрощается. Плюс автоматизация расчетов снизит в разы ошибки при заполнении реквизитов, вероятность пропуска сроков уплаты или недоплаты. Кроме того, единый налоговый счет дает возможность налогоплательщику видеть все свои налоговые обязательства в одном месте.

— Как сказано в указе президента, это пилотный проект. Для кого он и когда начнет действовать?

— Пилотный проект по внедрению единого налогового счета будет действовать с 1 июня 2025 года. На данном этапе он предназначен для физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Но это только первый шаг. Если пилот будет успешным, а в этом сомнений практически нет, потому что механизм единого налогового счета себя прекрасно показал в других странах, то можно будет говорить о подключении к инициативе и юридических лиц.

— Расскажите о пилотном проекте по налоговому администрированию на рынках и мини-рынках торгового комплекса «Дордой».

— Я бы назвал этот пилотный проект «цифровизация в действии». Будет создано мобильное приложение. Через него налогоплательщики будут проходить регистрацию, подавать заявление на определение налоговой ставки, получать решение, платить налоги и страховые взносы.

«Дордой» будет полностью оцифрован. У каждого контейнера будет свой QR-код. Он будет содержать всю информацию о субъекте предпринимательства. Налоговикам не нужно будет проводить выездные проверки. Вся информация будет мониториться в режиме онлайн. Обмануть приложение и произвести какие-то манипуляции с QR-кодом будет невозможно. Так же, как будет невозможно им дать взятку. То есть коррупционные риски будут сведены к минимуму.

Пилот начнет действовать с 15 марта 2025 года и по плану будет длиться до 15 августа.

Если он покажет себя успешно, то тогда можно будет говорить о внедрении системы на других рынках и мини-рынках по всей стране.