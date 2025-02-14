Экономики стран ЕАЭС до 2030 года будут расти в среднем на 4,5 процента

Экономики стран Евразийского экономического союза — России, Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана — до 2030-го будут расти в среднем на 4,5 процента ежегодно. Об этом говорится в прогнозе экспертов Российской академии наук, которые проанализировали возможности роста производительности труда и выпуска в государствах ЕАЭС.

Как отмечается в исследовании, ВВП Евросоюза вырос менее чем на 1 процент по итогам 2024-го. С учетом этого, сказано в документе, в ближайшие годы экономика ЕС будет прибавлять не более 1,5 процента, соответственно, показатель ЕАЭС с участием пяти стран превысит европейский втрое.

В прогнозе говорится, что главным фактором, способствующим экономическому развитию государств ЕАЭС, станет рынок труда, где необходимо повышать производительность через технологические инновации и стимулирование мотивации работников.

Эксперты рекомендуют акцентировать внимание на развитии обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства.

Увеличение экономики государств ЕАЭС на 4,5 процента возможно при отсутствии ряда рисков, таких как геополитическая нестабильность, дополнили в РАН.