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Экономика

Российский рубль резко подорожал по отношению к сому. Курсы валюты на 14 февраля

Фото из интернета. Российский рубль и тенге активно растут в цене всю последнюю неделю

Официальные курсы евро, российского рубля, тенге и юаня выросли по отношению к сому. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают в среднем доллар по 87,32 сома, продают — по 87,8 сома. Номинальный курс Национального банка — 87,45 сома (без изменений).

Евро за последние сутки подешевел. Сегодня его покупают в среднем по 90,84 сома, продают — по 91,81 сома. Официальный курс — 91,0617 сома (рост — 0,41 процента).

Российский рубль резко подорожал. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,939 сома, продают — по 0,993 сома. Курс Национального банка — 0,9491 сома (рост — 3,69 процента).

Курс казахского тенге также вырос. Сегодня его покупают по 0,1183 сома, продают — по 0,1901 сома. Официальный курс — 0,1756 сома (рост — 0,69 процента).

Китайский юань подорожал. В среднем его покупают по 11,7 сома, продают — по 12,3 сома. Официальный курс — 11,9878 сома (рост — 0,2 процента).

Ссылка: https://24.kg./ekonomika/319912/
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