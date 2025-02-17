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Экономика

В 2024 году импорт товаров из стран Европы в Кыргызстан сократился

В 2024 году импорт товаров из стран Европы в Кыргызстан сократился на 23 процента по сравнению с 2023-м. Такие данные содержатся в материалах Национального статистического комитета.

Уточняется, что всего импортировано товаров на $851 миллион. Доля европейской продукции составила 7 процентов в общем объеме импорта по итогам года.

Нацстатком указал, из каких стран больше всего импортировано товаров в КР:

  • Германия — $251,7 миллиона;
  • Италия — $117,5 миллиона;
  • Франция — $66,5 миллиона;
  • Польша — $55,9 миллиона;
  • Великобритания — $55,5 миллиона.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/320092/
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