12:57
USD 87.45
EUR 91.63
RUB 0.97
Экономика

ГНС упрощает сделки с недвижимостью: отменена справка о задолженности по налогам

С 24 февраля 2025 года налогоплательщикам Кыргызстана больше не потребуется получать обязательную справку об отсутствии задолженности по налогам при регистрации или перерегистрации недвижимости. Решение об отмене этого требования принял глава Налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, благодаря интеграции систем ГНС, ГУ «Салык Сервис» и ГУ «Кадастр» продавцы недвижимости смогут получать информацию о наличии или отсутствии налоговой задолженности непосредственно в регистрационных органах. При наличии долга там же будет доступна информация о способах его онлайн-погашения.

Отмена справки ускорит оформление сделок, снизит бюрократическую нагрузку и минимизирует коррупционные риски, связанные с получением документа.

«Гражданам для ускоренного получения нужной бумаги часто приходилось платить дополнительные суммы. Отмена справки о задолженности по налогам означает, что теперь налогоплательщики могут сосредоточиться на других аспектах сделки, не отвлекаясь на необходимость получения дополнительных документов. Данное решение — это именно тот шаг, который снижает административные барьеры и создает более удобные и доступные условия для граждан и бизнеса», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/320095/
просмотров: 1824
Версия для печати
Материалы по теме
Мошенники рассылают письма о налоговом долге. ГНС просит проверять информацию
Кто должен подать налоговую декларацию за 2024 год — разъяснение ГНС
О цифровизации на «Дордое» и едином налоговом счете — комментарий главы ГНС
Налоговая служба взыскала 21,5 миллиарда сомов задолженности в 2024 году
Налоговая служба Кыргызстана запустила онлайн-сверку по страховым взносам
Глава ГНС Шыкмаматов: Будет услышан каждый, у кого есть предложения по налогам
В январе ГНС собрала 22,5 миллиарда сомов налогов
Кабинет налогоплательщика. Почему его нужно открыть каждому кыргызстанцу
В Кыргызстане с 1 марта вводится запрет на оборот ряда товаров без акциза
Спустя год ГНС вручила сертификаты на квартиры победителям лотереи «Требуй чек»
Популярные новости
Российский рубль резко подорожал по&nbsp;отношению к&nbsp;сому. Курсы валюты на&nbsp;14&nbsp;февраля Российский рубль резко подорожал по отношению к сому. Курсы валюты на 14 февраля
Сом подешевел к&nbsp;евро, российскому рублю и&nbsp;тенге. Курсы валюты на&nbsp;13&nbsp;февраля Сом подешевел к евро, российскому рублю и тенге. Курсы валюты на 13 февраля
Курсы валют в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;14&nbsp;февраля Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 14 февраля
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;15&nbsp;февраля. Как изменились цены за&nbsp;неделю Продуктовая корзина Бишкека на 15 февраля. Как изменились цены за неделю
Бизнес
Безлимит от&nbsp;MEGA на&nbsp;Instagram и&nbsp;мессенджеры: свобода общения без ограничений Безлимит от MEGA на Instagram и мессенджеры: свобода общения без ограничений
В&nbsp;будущее с&nbsp;надежным партнером. KICB открыл новое здание филиала в&nbsp;Нарыне В будущее с надежным партнером. KICB открыл новое здание филиала в Нарыне
Перенос процессингового центра в&nbsp;Кыргызстан. Как это ускорит обработку платежей? Перенос процессингового центра в Кыргызстан. Как это ускорит обработку платежей?
В&nbsp;O!Store идет классная акция: смартфон + гарантированный подарок к&nbsp;праздникам! В O!Store идет классная акция: смартфон + гарантированный подарок к праздникам!
17 февраля, понедельник
12:48
В 2024 году импорт товаров из стран Европы в Кыргызстан сократился В 2024 году импорт товаров из стран Европы в Кыргызстан...
12:43
В Кыргызстане на 2 тысячи школ приходится всего 694 инспектора ИДН
12:32
Безлимит от MEGA на Instagram и мессенджеры: свобода общения без ограничений
12:26
Махинации с земельными участками выявили в Бишкеке
12:26
Штрафы до 5 тысяч сомов. Какую ответственность несут родители за деяния детей