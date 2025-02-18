Доллары и евро впервые имеют наименьшую долю в структуре валют при расчетах в РФ

Доллары и евро впервые в годовом выражении заняли наименьшую долю в структуре валют при расчетах за экспорт товаров из России по итогам 2024 года. Об этом свидетельствует статистика Банка России.

Уточняется, что доля долларов и евро составила всего 18,6 процента, за год показатель сократился на 13 процентных пунктов, с 31,6 процента. Это произошло на фоне роста доли валют дружественных стран до 40,2 процента с 29,4 процента годом ранее. Рубль второй год подряд занимает наибольшую долю в расчетных операциях за экспорт — 41,3 процента в 2024 году.

Расчеты в долларах и евро за экспорт из России сократились до антирекорда, отмечают эксперты. В первую очередь использование доллара и евро сократили страны Азии и Европы.

При расчетах за импорт доллары и евро также впервые заняли наименьшую долю по итогам года.

Доля доллара и евро при расчетах за экспорт сокращается с 2022 года, после введения масштабных санкций западных стран против России из-за начала войны в Украине.

Европа для оплаты экспорта в основном использовала рубль — его доля составила 60,3 процента.

При этом доллары и евро остаются основной валютой при расчетах со странами Америки — показатель 2024 года составил 67,5 процента, но за год он снизился на 7,3 процентных пункта.