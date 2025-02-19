Кыргызстан занимает 112-е место среди 184 стран в рейтинге экономической свободы. Об этом журналистам сообщил исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков.

По его словам, этот показатель ниже среднего и говорит о недостаточном уровне конкуренции.

«Конкуренция — это создание равных условий для всех: как для государственных предприятий, так и для частного бизнеса, без предоставления особых привилегий. Важно, чтобы в любых секторах, например, услуги, банки, коммуникации, торговля, условия были одинаковыми для всех участников рынка», — сказал Аскар Сыдыков.

Здоровая конкуренция способствует развитию экономики, добавил глава МДС и пояснил, что если ее не будет, не будет и прогресса.

«Госпредприятия не должны полагаться на то, что их всегда поддержит государство. Если они будут продолжать работать в убыток, надеясь, что правительство покроет долги, то в конце концов это бремя ляжет на плечи налогоплательщиков», — заключил он.