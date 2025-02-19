11:58
USD 87.45
EUR 91.44
RUB 0.96
Экономика

Сом подорожал относительно евро, рубля и юаня. Курсы валюты на 19 февраля

Фото из интернета. Российский рубль после роста на фоне сообщений о переговорах Москвы и Вашингтона теперь стал сдавать позиции

Официальные курсы евро, российского рубля и юаня снизились по отношению к сому, тенге — вырос. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в столице покупают в среднем доллар по 87,32 сома, продают по 87,8 сома. Номинальный курс Нацбанка — 87,45 сома (без изменений).

Евро за последние сутки немного подешевел. Сегодня его покупают в среднем по 91,01 сома, продают по 91,97 сома. Официальный курс — 91,4377 сома (снижение — 0,17 процента).

Российский рубль также подешевел. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,944 сома, продают по 0,985 сома. Курс НБ КР — 0,9562 сома (снижение — 0,39 процента).

Курс казахского тенге вырос. Сегодня его покупают по 0,1186 сома, продают по 0,1889 сома. Официальный курс — 0,1757 сома (рост — 0,23 процента).

Китайский юань подешевел. В среднем его покупают по 12 сомов, продают по 12,5 сома. Официальный курс — 12,0157 сома (снижение — 0,26 процента).
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/320370/
просмотров: 2070
Версия для печати
Материалы по теме
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 19 февраля
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 18 февраля
Евро, рубли и тенге подешевели по отношению к сому. Курсы валюты на 18 февраля
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 17 февраля
Сом подешевел ко всем основным валютам, особенно к рублю. Курсы на 17 февраля
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 14 февраля
Российский рубль резко подорожал по отношению к сому. Курсы валюты на 14 февраля
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 13 февраля
Сом подешевел к евро, российскому рублю и тенге. Курсы валюты на 13 февраля
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 12 февраля
Популярные новости
Налог на&nbsp;имущество. Важные изменения, которые действуют с&nbsp;начала 2025 года Налог на имущество. Важные изменения, которые действуют с начала 2025 года
Сом подешевел ко&nbsp;всем основным валютам, особенно к&nbsp;рублю. Курсы на&nbsp;17&nbsp;февраля Сом подешевел ко всем основным валютам, особенно к рублю. Курсы на 17 февраля
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;15&nbsp;февраля. Как изменились цены за&nbsp;неделю Продуктовая корзина Бишкека на 15 февраля. Как изменились цены за неделю
ГНС упрощает сделки с&nbsp;недвижимостью: отменена справка о&nbsp;задолженности по&nbsp;налогам ГНС упрощает сделки с недвижимостью: отменена справка о задолженности по налогам
Бизнес
Комплексная помощь специалистов Acıbadem при неврологических заболеваниях Комплексная помощь специалистов Acıbadem при неврологических заболеваниях
MEGA объявляет о&nbsp;проведении аукциона по&nbsp;реализации автомобилей MEGA объявляет о проведении аукциона по реализации автомобилей
Манифест новой эпохи Манифест новой эпохи
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; подвело итоги 2024 года ОАО «Кыргызтелеком» подвело итоги 2024 года
19 февраля, среда
11:44
В Узбекистане разрешат создавать микрофинансовые банки В Узбекистане разрешат создавать микрофинансовые банки
11:37
Мошенники стали обманывать людей, прикрываясь лицами депутатов — Жанар Акаев
11:27
Торага Жогорку Кенеша опроверг слухи о роспуске парламента
11:17
В Жогорку Кенеше хотят снять председателя одного из комитетов
11:17
ГКНБ будет страховать жизнь и здоровье пограничников