Сом подорожал относительно евро, рубля и юаня. Курсы валюты на 19 февраля

Фото из интернета. Российский рубль после роста на фоне сообщений о переговорах Москвы и Вашингтона теперь стал сдавать позиции

Официальные курсы евро, российского рубля и юаня снизились по отношению к сому, тенге — вырос. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в столице покупают в среднем доллар по 87,32 сома, продают по 87,8 сома. Номинальный курс Нацбанка — 87,45 сома (без изменений).

Евро за последние сутки немного подешевел. Сегодня его покупают в среднем по 91,01 сома, продают по 91,97 сома. Официальный курс — 91,4377 сома (снижение — 0,17 процента).

Российский рубль также подешевел. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,944 сома, продают по 0,985 сома. Курс НБ КР — 0,9562 сома (снижение — 0,39 процента).

Курс казахского тенге вырос. Сегодня его покупают по 0,1186 сома, продают по 0,1889 сома. Официальный курс — 0,1757 сома (рост — 0,23 процента).

Китайский юань подешевел. В среднем его покупают по 12 сомов, продают по 12,5 сома. Официальный курс — 12,0157 сома (снижение — 0,26 процента).