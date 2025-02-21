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Экономика

Кыргызстан в январе вновь возглавил десятку экспортных партнеров Грузии

Внешнеторговый оборот Грузии товарами в январе 2025 года составил $2 миллиарда, что на 39,3 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие предварительные данные озвучены в Национальной службе статистики.

Отмечается, что в январе 2025 года доля десяти крупнейших стран-партнеров по экспорту в общем объеме экспорта Грузии составила 76,7 процента. В тройку крупнейших экспортеров вошли Кыргызстан ($74,9 миллиона), Азербайджан ($46,2 миллиона) и Казахстан ($45,2 миллиона).

В самую большую товарную группу импорта в январе 2025 года вошли картины, рисунки и пастели (ручной работы), импорт которых составил $481,1 миллиона (30 процентов всего импорта). На втором месте находятся легковые автомобили — $151 миллион (9,4 процента импорта), а нефть и нефтепродукты находятся на третьем месте с показателем $106,9 миллиона (6,7 процента импорта).

В январе 2025 года легковые автомобили заняли первое место в десятке крупнейших экспортных товаров с объемом $130 миллионов.  
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/320696/
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