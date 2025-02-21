В Кыргызстане в этом году накоплено больше поливной воды, чем в прошлом

В настоящее время общий объем накопленной воды в Кыргызстане составляет 1,5 миллиарда кубометров, что на 41 миллион кубометров больше, чем в аналогичный период прошлого года. Проектная емкость всех 498 ирригационных водохранилищ страны — 1,8 миллиарда кубометров. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

В 2025-м планируется обеспечить 1 миллион 22 тысячи гектаров орошаемых земель 7,4 миллиарда кубометров воды, что позволит проводить орошение в среднем четыре-пять раз за сезон.

В целях урегулирования дефицита воды в поливном периоде в текущем году в 2024-м министерство провело восстановительные работы на 626 километрах межхозяйственных каналов.

Из них:

93,3 километра отремонтированы;

32,7 километра забетонированы;

500 километров прошли механическую очистку.

Также отремонтировано 596 гидротехнических сооружений, установлено 250 водомерных постов, проведены работы на 115 насосных станциях, модернизированы 30 насосных агрегатов, а 221 агрегат прошел ремонт.

Кроме того, очищено 150 километров коллекторно-дренажной сети. В целях перехода на современные методы полива организованы работы на 1 тысяче 484 гектарах, где внедряется капельное и дождевое орошение.

Для подготовки к поливному сезону 2025 года в распоряжении Министерства сельского хозяйства находятся 51 экскаватор, 11 бульдозеров, 8 автокранов, 42 большегрузных автомобиля, 40 легковых машин и 51 фронтальный погрузчик.