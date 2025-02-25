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Экономика

Контроль за ценами на продукты в Кыргызстане. Что есть в плане действий кабмина

Кабинет министров Кыргызстана принял план по сдерживанию цен на социально значимые продукты в 2025 году. Он включает 14 основных задач, каждая из которых детализирована конкретными мерами, индикаторами достижения результата, ответственными исполнителями, сроками реализации и источниками финансирования.

Обеспечение стабильности цен на социально значимые товары

МЧС и Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности будут постоянно пополнять госрезервы за счет закупки продовольственных товаров.

  • Они также будут проводить интервенцию продовольственных товаров из госрезервов для сглаживания резких колебаний стоимости по мере необходимости.

  • Минэконом уполномочен вводить государственное регулирование цен на социально значимые товары для предотвращения их необоснованного роста в случае необходимости.

Государственная поддержка внутреннего производства

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Минводсельпром, «Айыл Банк» и «Элдик Банк» реализуют программы по наращиванию внутреннего производства социально значимых товаров и кормов, включая выдачу льготных кредитов в рамках проекта «Кредитование агропромышленного комплекса» в течение года.

Двум банкам рекомендовали в приоритетном порядке финансировать проекты, направленные на производство социально значимых товаров, включая выдачу льготных кредитов и лизинг оборудования на постоянной основе.

Планирование поставок и логистика

Минводсельпром, Минэкономики и МИД окажут содействие отечественным импортерам в переговорах и заключении контрактов на поставку социально значимых товаров по мере необходимости.

Кроме того, они, как и мэрии Бишкека и Оша, должны организовать поставки сельскохозяйственной продукции на внутренние рынки (ярмарки и так далее) в весенний и осенний периоды и по мере необходимости.

Муниципалитеты Бишкека и Оша, ОМСУ организуют социальные торговые павильоны для реализации социально значимых продовольственных товаров по доступным ценам к 1 декабря этого года.

Мониторинг и анализ

Различные ведомства и органы местного самоуправления должны постоянно мониторить розничную стоимость социально значимых товаров для подготовки базы данных.

Будет оцениваться ситуации на рынке социально значимых товаров для устранения нарушений законодательства о конкуренции.

Ведомствам поручено собирать оперативную информацию о ввозе и вывозе социально значимых товаров для выработки аналитических сведений и принятия превентивных мер по сдерживанию цен. Сбор данных ГНС и ГТС — ежемесячно, до 5-го числа, Минводсельпрома — ежеквартально, до 10-го числа.

Министерство и местные власти проанализируют структуру посевных площадей и рассчитают прогноз развития объемов производства продовольственной пшеницы, сахарной свеклы, картофеля и лука к 1 марта 2025 года.

Сотрудничество и регулирование

Далее Минэконом и Минводсельпром разработают проекты соглашений (меморандумов) между государственными органами, участниками рынка и ОМСУ о сотрудничестве в рамках обеспечения продовольственной безопасности по мере необходимости.

Они же разработают проекты решений кабмина о введении временных запретов или количественных ограничений экспорта социально значимых товаров для покрытия потребности населения. Будут разработаны механизмы введения экспортных пошлин и системы квотирования для обеспечения баланса между спросом и предложением по мере необходимости.

Минэкономики, Минводсельпром и ГНС разработают проекты решений кабинета министров о предоставлении налоговых льгот на социально значимые товары для предотвращения роста цен по мере необходимости.

Финансирование мероприятий плана осуществляется в рамках предусмотренных средств задействованных государственных органов, ОМСУ, «Айыл Банка», «Элдик Банка», хозяйствующих субъектов и физических лиц.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/320883/
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