Контроль за ценами на продукты в Кыргызстане. Что есть в плане действий кабмина

Кабинет министров Кыргызстана принял план по сдерживанию цен на социально значимые продукты в 2025 году. Он включает 14 основных задач, каждая из которых детализирована конкретными мерами, индикаторами достижения результата, ответственными исполнителями, сроками реализации и источниками финансирования.
Обеспечение стабильности цен на социально значимые товары
МЧС и Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности будут постоянно пополнять госрезервы за счет закупки продовольственных товаров.
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Они также будут проводить интервенцию продовольственных товаров из госрезервов для сглаживания резких колебаний стоимости по мере необходимости.
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Минэконом уполномочен вводить государственное регулирование цен на социально значимые товары для предотвращения их необоснованного роста в случае необходимости.
Государственная поддержка внутреннего производства
Минводсельпром, «Айыл Банк» и «Элдик Банк» реализуют программы по наращиванию внутреннего производства социально значимых товаров и кормов, включая выдачу льготных кредитов в рамках проекта «Кредитование агропромышленного комплекса» в течение года.
Двум банкам рекомендовали в приоритетном порядке финансировать проекты, направленные на производство социально значимых товаров, включая выдачу льготных кредитов и лизинг оборудования на постоянной основе.
Планирование поставок и логистика
Минводсельпром, Минэкономики и МИД окажут содействие отечественным импортерам в переговорах и заключении контрактов на поставку социально значимых товаров по мере необходимости.
Кроме того, они, как и мэрии Бишкека и Оша, должны организовать поставки сельскохозяйственной продукции на внутренние рынки (ярмарки и так далее) в весенний и осенний периоды и по мере необходимости.
Муниципалитеты Бишкека и Оша, ОМСУ организуют социальные торговые павильоны для реализации социально значимых продовольственных товаров по доступным ценам к 1 декабря этого года.
Мониторинг и анализ
Различные ведомства и органы местного самоуправления должны постоянно мониторить розничную стоимость социально значимых товаров для подготовки базы данных.
Будет оцениваться ситуации на рынке социально значимых товаров для устранения нарушений законодательства о конкуренции.
Ведомствам поручено собирать оперативную информацию о ввозе и вывозе социально значимых товаров для выработки аналитических сведений и принятия превентивных мер по сдерживанию цен. Сбор данных ГНС и ГТС — ежемесячно, до 5-го числа, Минводсельпрома — ежеквартально, до 10-го числа.
Министерство и местные власти проанализируют структуру посевных площадей и рассчитают прогноз развития объемов производства продовольственной пшеницы, сахарной свеклы, картофеля и лука к 1 марта 2025 года.
Сотрудничество и регулирование
Далее Минэконом и Минводсельпром разработают проекты соглашений (меморандумов) между государственными органами, участниками рынка и ОМСУ о сотрудничестве в рамках обеспечения продовольственной безопасности по мере необходимости.
Они же разработают проекты решений кабмина о введении временных запретов или количественных ограничений экспорта социально значимых товаров для покрытия потребности населения. Будут разработаны механизмы введения экспортных пошлин и системы квотирования для обеспечения баланса между спросом и предложением по мере необходимости.
Минэкономики, Минводсельпром и ГНС разработают проекты решений кабинета министров о предоставлении налоговых льгот на социально значимые товары для предотвращения роста цен по мере необходимости.
Финансирование мероприятий плана осуществляется в рамках предусмотренных средств задействованных государственных органов, ОМСУ, «Айыл Банка», «Элдик Банка», хозяйствующих субъектов и физических лиц.