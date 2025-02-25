Контроль за ценами на продукты в Кыргызстане. Что есть в плане действий кабмина

Кабинет министров Кыргызстана принял план по сдерживанию цен на социально значимые продукты в 2025 году. Он включает 14 основных задач, каждая из которых детализирована конкретными мерами, индикаторами достижения результата, ответственными исполнителями, сроками реализации и источниками финансирования.

Обеспечение стабильности цен на социально значимые товары

МЧС и Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности будут постоянно пополнять госрезервы за счет закупки продовольственных товаров.

Они также будут проводить интервенцию продовольственных товаров из госрезервов для сглаживания резких колебаний стоимости по мере необходимости.

Минэконом уполномочен вводить государственное регулирование цен на социально значимые товары для предотвращения их необоснованного роста в случае необходимости.

Государственная поддержка внутреннего производства

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Минводсельпром, «Айыл Банк» и «Элдик Банк» реализуют программы по наращиванию внутреннего производства социально значимых товаров и кормов, включая выдачу льготных кредитов в рамках проекта «Кредитование агропромышленного комплекса» в течение года.

Двум банкам рекомендовали в приоритетном порядке финансировать проекты, направленные на производство социально значимых товаров, включая выдачу льготных кредитов и лизинг оборудования на постоянной основе.

Планирование поставок и логистика

Минводсельпром, Минэкономики и МИД окажут содействие отечественным импортерам в переговорах и заключении контрактов на поставку социально значимых товаров по мере необходимости.

Кроме того, они, как и мэрии Бишкека и Оша, должны организовать поставки сельскохозяйственной продукции на внутренние рынки (ярмарки и так далее) в весенний и осенний периоды и по мере необходимости.

Муниципалитеты Бишкека и Оша, ОМСУ организуют социальные торговые павильоны для реализации социально значимых продовольственных товаров по доступным ценам к 1 декабря этого года.

Мониторинг и анализ

Различные ведомства и органы местного самоуправления должны постоянно мониторить розничную стоимость социально значимых товаров для подготовки базы данных.

Будет оцениваться ситуации на рынке социально значимых товаров для устранения нарушений законодательства о конкуренции.

Ведомствам поручено собирать оперативную информацию о ввозе и вывозе социально значимых товаров для выработки аналитических сведений и принятия превентивных мер по сдерживанию цен. Сбор данных ГНС и ГТС — ежемесячно, до 5-го числа, Минводсельпрома — ежеквартально, до 10-го числа.

Министерство и местные власти проанализируют структуру посевных площадей и рассчитают прогноз развития объемов производства продовольственной пшеницы, сахарной свеклы, картофеля и лука к 1 марта 2025 года.

Сотрудничество и регулирование

Далее Минэконом и Минводсельпром разработают проекты соглашений (меморандумов) между государственными органами, участниками рынка и ОМСУ о сотрудничестве в рамках обеспечения продовольственной безопасности по мере необходимости.

Они же разработают проекты решений кабмина о введении временных запретов или количественных ограничений экспорта социально значимых товаров для покрытия потребности населения. Будут разработаны механизмы введения экспортных пошлин и системы квотирования для обеспечения баланса между спросом и предложением по мере необходимости.

Минэкономики, Минводсельпром и ГНС разработают проекты решений кабинета министров о предоставлении налоговых льгот на социально значимые товары для предотвращения роста цен по мере необходимости.

Финансирование мероприятий плана осуществляется в рамках предусмотренных средств задействованных государственных органов, ОМСУ, «Айыл Банка», «Элдик Банка», хозяйствующих субъектов и физических лиц.