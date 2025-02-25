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Экономика

Нацбанк КР делает все, чтобы снять санкции с «Керемет Банка» — Мелис Тургунбаев

О мерах, принимаемых для предотвращения введения вторичных санкций в отношении коммерческих банков Кыргызстана, на пресс-конференции рассказал глава Нацбанка КР Мелис Тургунбаев.

По его словам, работа по предотвращению санкций ведется ежедневно.

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«Если бы мы не делали такую работу, на государственном уровне санкционных банков, на наш взгляд, было бы намного больше», — отметил глава НБ КР.

Действует международная рабочая группа по предотвращению санкций, в которую входят все ключевые институты. Проводятся регулярные встречи, обсуждения и даются рекомендации компаниям и банкам. Таможенные органы осуществляют контроль за товарооборотом, рассказал он.

Все участники международной рабочей группы прошли специальный курс по санкциям. Компании и банки информированы о рисках. НБ КР проводит тренинги для банковского сектора. Проводятся еженедельные совещания для обсуждения рисков и мер реагирования.

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Мелис Тургунбаев лично участвует в процессе обжалования санкций. После их введения в отношении «Керемет Банка» он посетил США, где встретился с представителями Министерства финансов.

Ведется работа по снятию санкций в рамках закона.

«Обычно, когда компания попадает в санкцию, дается 40-45 дней. В течение этого момента должны решать все такие вопросы», — пояснил глава НБ КР.

Он уточнил, что санкции против «Керемет Банка» вступят в силу 1 марта, и до этого срока предпринимаются все возможные усилия для их снятия.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/320988/
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