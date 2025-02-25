Национальный банк подвел итоги 2024 года. Восемь основных фактов и рекордов

Национальный банк Кыргызстана представил итоги своей работы в 2024 году, отметив ряд значительных достижений. Об этом рассказал глава НБ КР Мелис Тургунбаев.

1 Ценовая стабильность

Главной целью НБ КР остается поддержание ценовой стабильности. Несмотря на напряженность на мировых продовольственных рынках, банку удалось снизить уровень инфляции с 7,3 до 6,5 процента по итогам 2024 года. Отмечается, что уровень инфляции в Кыргызстане остается одним из самых низких в регионе и среди стран Евразийского экономического сотрудничества.

2 Смягчение денежно-кредитной политики

Учитывая экономические условия, НБ КР с апреля 2024 года начал поэтапно смягчать денежно-кредитную политику, снизив учетную ставку с 13 процента до 9 процентов.

3 Стабильность на валютном рынке

Ситуация на внутреннем валютном рынке в 2024 году оставалась стабильной. Курс доллара США снизился с 89,8 сома в начале года до 87 сомов к концу года.

4 Рост денежных переводов

Зафиксирован рост денежных переводов в страну, обеспечивающих приток валюты. Общий приток составил около $3 миллиардов (рост на 10,5 процента), а чистый приток — $2,5 миллиарда (рост на 19 процентов по сравнению с 2023-м).

5 Увеличение международных резервов

НБ КР удалось увеличить объем международных резервов на 57 процентов и достичь рекордного показателя в $5,1 миллиарда.

6 Рост активов

Активы НБ КР на конец 2024 года достигли рекордного размера в 550 миллиардов сомов (в 2022-м — 396 миллиардов сомов, 2023-м — 446 миллиардов сомов).

7 Рекордная прибыль

НБ КР завершил 2024 год с рекордной прибылью – около 46 миллиардов сомов ($525 миллионов). При этом подчеркивается, что получение прибыли не является основной целью Нацбанка.

8 Ключевые задачи Ключевые задачи

Ключевыми задачами НБ КР остаются обеспечение покупательной способности национальной валюты и поддержание устойчивости финансовой и платежных систем страны.