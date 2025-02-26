В 2024 году в Кыргызстане зафиксирован рекордный рост производства алкоголя

Государственное агентство по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной продукции подвело итоги 2024 года, сообщив о рекордных показателях производства отечественной алкогольной продукции. Об этом 24.kg рассказали в ведомстве.

По его данным, в 2024-м объем производства достиг 85 миллионов 450 тысяч литров, что является самым высоким показателем с 2014 года. Темп роста производства за четыре года (с 2020-го, когда объем составлял 28 миллионов 566 тысяч литров) составил около 300 процентов.

Наибольшую долю в общем объеме производства заняли пиво (51 миллион 292 тысяч литров) и водка (15 миллионов 999 тысяч литров).

Сумма уплаченного акцизного налога также стала рекордной, достигнув 4 миллиарда 289 миллионов сомов (включая 550,9 миллиона сомов от импорта из стран ЕАЭС).

Объем импорта алкогольной продукции в 2024 году составил 17 миллионов 624 тысячи литров, что в 4,8 раза меньше объема отечественного производства. Из них 14 миллионов 623 тысячи литров поступило из стран ЕАЭС, а 3 миллиона 1 тысяча литров — из третьих стран.

По итогам года доля отечественного производства в алкогольной отрасли составила 81 процент, импорта — 19 процентов. Общий объем алкогольной продукции на рынке достиг 92 миллиона 161 тысячи литров (в 2023 году: 82 процента к 18 процентам, при общем объеме 85 миллионов 293 тысячи литров).