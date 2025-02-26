Министерство энергетики Кыргызстана подвело итоги прошлого года. В ходе коллегии озвучено, что в 2024-м наблюдался рост потребления электроэнергии.

Ведомство сообщает, что за 12 месяцев прошлого года общее потребление электроэнергии по республике достигло 18,3 миллиарда киловатт-часов, что на 1,1 миллиарда больше, чем в 2023-м (17,2 миллиарда). ГЭС выработали 12,77 миллиарда киловатт-часов, ТЭЦ — 1,76 миллиарда.

Импорт электроэнергии из соседних стран составил 3 миллиарда 629,7 миллиона киловатт-часов, что на 141,7 миллиона больше, чем в 2023 году.

Также в ходе коллегии руководители энергетических компаний отчитались о работе за год. За этот период: