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Экономика

Потребление электроэнергии значительно выросло в 2024 году — Минэнерго

Министерство энергетики Кыргызстана подвело итоги прошлого года. В ходе коллегии озвучено, что в 2024-м наблюдался рост потребления электроэнергии.

Ведомство сообщает, что за 12 месяцев прошлого года общее потребление электроэнергии по республике достигло 18,3 миллиарда киловатт-часов, что на 1,1 миллиарда больше, чем в 2023-м (17,2 миллиарда). ГЭС выработали 12,77 миллиарда киловатт-часов, ТЭЦ — 1,76 миллиарда.

Импорт электроэнергии из соседних стран составил 3 миллиарда 629,7 миллиона киловатт-часов, что на 141,7 миллиона больше, чем в 2023 году.

Также в ходе коллегии руководители энергетических компаний отчитались о работе за год. За этот период:

  • завершена реабилитация гидроагрегата № 1 Токтогульской ГЭС, мощность которого увеличена на 60 мегаватт, что позволяет дополнительно вырабатывать 525,3 миллиона киловатт-часов электроэнергии в год;

  • завершена реабилитация агрегата № 4 Уч-Коргонской ГЭС, мощность увеличена на 16 мегаватт (дополнительно 140,6 миллиона киловатт-часов в год);

  • завершены строительные работы на территории КР по проекту CASA-1000.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/321142/
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